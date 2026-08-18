Un Poco de Ruido, el fenómeno del streaming que revolucionó la cumbia argentina, llega por primera vez a La Plata para celebrar una gran fiesta el próximo 28 de noviembre en el Hipódromo de La Plata.

El popular ciclo musical promete llevar a la ciudad de las diagonales el “OAAAA” más grande de la historia, en una noche pensada para despedir el año a puro ritmo, baile y cumbia.

Con tres años al aire, Un Poco de Ruido se convirtió en un verdadero fenómeno cultural y musical. El streaming es uno de los contenidos argentinos más escuchados y cuenta con más de 2.000 millones de reproducciones en YouTube. Además, se posicionó como el artista argentino más escuchado de 2025 en Spotify.

El éxito del programa trascendió las fronteras y conquistó públicos de Estados Unidos, España y distintos países de Latinoamérica.

Un Poco de Ruido también llega al estadio Vélez

La fiesta no se detiene. Un Poco de Ruido se presentará el 26 de septiembre en el Estadio Vélez, con más de cuatro horas de show.

Entradas para Un Poco de Ruido en La Plata

Las entradas para Un Poco de Ruido en el Hipódromo de La Plata ya están disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago. Además, quienes abonen con tarjetas del Banco Provincia podrán acceder a 4 cuotas sin interés.