El fenómeno musical Un Poco de Ruido da el salto más importante de su historia y anuncia su primer show en el mítico Estadio Vélez.

La cita será el 26 de septiembre, con más de 4 horas de música en vivo, invitados especiales y una propuesta que promete convertirse en la fiesta de cumbia más grande del país.

Lo que comenzó como una zapada entre amigos en un estudio hoy se transforma en un verdadero hito cultural: pasar del streaming a un estadio con capacidad para más de 45.000 personas.

En muy poco tiempo, Un Poco de Ruido se consolidó como uno de los contenidos más vistos y comentados en Argentina

De fenómeno digital a evento masivo

En tiempo récord, Un Poco de Ruido se consolidó como uno de los contenidos musicales más vistos en Argentina.

Con un formato relajado, cruces en vivo entre artistas y una fuerte conexión con el público, el proyecto logró trascender lo digital y construir una comunidad que hoy se prepara para vivir esta experiencia en vivo.

Un Poco de Ruido

El show en Vélez no será solo un recital, sino una celebración colectiva de la cumbia: cercanía, espontaneidad y momentos únicos llevados a una escala nunca antes vista.

Entradas para Un Poco de Ruido en Vélez: preventa y venta general

Las entradas estarán disponibles a través de AllAccess con las siguientes fechas:

Preventa Naranja X: jueves 9 de abril a las 16:00 15% OFF con tarjeta de débito 3 cuotas con interés con tarjeta de crédito

Venta general: viernes 10 de abril a las 16:00 Todos los medios de pago Continúa el 15% OFF con débito y 3 cuotas con crédito Naranja X



Un show único con invitados y producción de nivel estadio

Un Poco de Ruido

Con una puesta especialmente diseñada para este formato, el evento contará con más de 4 horas de música, artistas invitados y una experiencia inmersiva que buscará amplificar la esencia del ciclo.

Un Poco de Ruido deja en claro que la cumbia no tiene fronteras: atraviesa generaciones, une públicos y ahora tendrá su máxima expresión en uno de los estadios más importantes de Argentina.