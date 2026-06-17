Juana Repetto se hartó de las redes de color de rosa y publicó un video en Instagram donde enumeró, con su humor habitual, todas las cosas de su maternidad que nadie le envidiaría.

Desde no poder ir al baño sola hasta tener que pagar cuatro pasajes de avión, la actriz e hija de Reina Reech se despachó sin anestesia sobre la realidad cotidiana de criar tres hijos.

“No envidiarías que mi maternidad está en el ojo público, que estén mirando con una lupa cada cosa que hacés y juzguen todo totalmente fuera de contexto”, arrancó Juana, apuntando directamente contra quienes la critican en redes.

Juana Repetto en un video de Instagram mostró su vida cotidiana como mamá. Por: Instagram juanarepettook

Y agregó sin rodeos: “Te juro que es agotador. Y encima la gente te dice que tenés que cerrar la boca y fumártela por ser conocida”.

LA CESÁREA, LA CLAUSTROFOBIA Y LAS CONFESIONES QUE LA VIRALIZARON

Entre los puntos de su lista, Juana habló de su cesárea con una honestidad que pocas figuras públicas se animan a mostrar: “Te juro, Mabel, no me envidiarías. Es una cirugía heavy metal que tiene una recuperación bastante compleja”. También confesó que su claustrofobia le juega en contra en la maternidad diaria: “Ser claustrofóbica siendo madre no es buen plan”.

Juana Repetto en un video de Instagram mostrando su vida cotidiana como mamá.

Y tiró una revelación que generó risas entre sus seguidores: más de una vez se pidió el carrito del supermercado pensando que estaba vacío, y lo recibió en el piso con un chico adentro.

La lista continuó con escenas reconocibles para cualquier mamá: la cama empapada de noche, cubierta apenas con una toalla para seguir durmiendo; dormir apretada “en una esquinita” con tres hijos; y la cuenta de los pasajes de avión. “A partir de los dos años, tenés que pagar cuatro pasajes. Aunque bueno, todavía pago tres”, aclaró entre risas.

TENER UN HIJO SOLA: LO QUE SÍ LE ENVIDIARÍAN

En el tramo final del video, Juana hizo una distinción clave: entre todo lo que no le envidiarían, hay una cosa que sí. “Tener un hijo sola. ¿Por qué? Porque no tener que negociar con nadie es realmente envidiable”, explicó. La contrapartida, claro, es económica: “Tener que garpar todo al 100% no es nada envidiable”.

Juana Repetto en un video de Instagram mostró su vida cotidiana como mamá. Por: Instagram juanarepettook

Repetto, eligió la maternidad en solitario como proyecto de vida y no esquiva el tema cuando sus seguidores le preguntan.

El video cerró con una invitación: les pidió que le dejaran comentarios si quieren que haga la versión opuesta, con todo lo que sí le envidiarían.