María Ezquiaga, cantante, compositora y artífice de la banda Rosal, presenta “Dejame envejecer”, su tercer álbum solista. El lanzamiento tendrá su presentación oficial el jueves 5 de noviembre a las 21 horas en La Fábrica, ubicada en Fitz Roy 1245, Ciudad de Buenos Aires.

María Ezquiaga con Javier Mattanó y Toto Ciccone

La artista llegará al escenario en formato trío, acompañada por Javier Mattanó (La Grande) en bajo y Toto Ciccone (Ciruelo, Los Gardelitos) en batería. Además, el show contará con artistas invitados.

“Dejame envejecer”, el nuevo álbum de María Ezquiaga

Editado por PopArt Discos, “Dejame envejecer” es el tercer disco solista de María Ezquiaga y reúne un total de 10 canciones.

Las canciones fueron compuestas, en su mayoría, en formato trío, con Ezquiaga en guitarra, Javier Mattanó en bajo y Toto Ciccone en batería.

Para la grabación se incorporó Ezequiel Kronenberg (Rosal) en teclados, además de asumir tareas de producción, mezcla y masterización.

El disco también cuenta con la participación de López Arcaute, en percusión, y Juan Pablo Di Leone, en flauta. A su vez, la poeta Laura Wittner escribió la canción “Todo un día con vos” y colaboró en “Maleza”.