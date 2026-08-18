Popstars, el reality que busca formar la próxima gran banda de pop argentino, llega a la pantalla de Telefe el próximo lunes 24 de agosto a las 21:30. El programa será conducido por Nico Vázquez y tendrá emisión simultánea en Disney+.

Después de cada emisión, los episodios de Popstars quedarán disponibles en Disney+ para que la audiencia pueda volver a disfrutar de cada momento del certamen.

Además, el programa tendrá una ventana de emisión en Disney Channel, disponible 24 horas después de su estreno.

Telefe y Disney + estrenan Popstars 2026.

Popstars: quiénes serán los jurados

Con Nico Vázquez al frente, el certamen seguirá el recorrido de las participantes mientras buscan convertirse en las próximas grandes estrellas de la música pop.

El jurado estará integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar el talento de las concursantes con exigencia y experiencia dentro de la industria musical.

Además, Martín Cirio acompañará a las participantes como coach espiritual durante el proceso.

Cómo ver Popstars en vivo y las 24 horas

Para quienes quieran seguir todo lo que ocurre alrededor del reality, Popstars contará con una importante propuesta digital.

El React oficial se podrá seguir a través de Streams Telefe y estará conducido por Sofi Gonet “La Reini”, junto a Juli Poggio y Valen Rizzuti.

A su vez, “La Reini” estará al frente de “Mucho más Popstars”, un contenido exclusivo que estará disponible en Disney+ después de cada episodio. El segmento permitirá conocer el detrás de escena del programa, los ensayos y la convivencia de las participantes.

Cuándo empieza Popstars

El estreno de Popstars será el lunes 24 de agosto a las 21:30 por Telefe y Disney+. Luego de cada emisión, los episodios quedarán disponibles en la plataforma de streaming.

El programa también podrá verse por Disney Channel 24 horas después de su debut.

Producido por Telefe y RGB Entertainment, y distribuido internacionalmente por Banijay Rights, el formato regresa completamente renovado con el objetivo de descubrir a las próximas figuras del pop argentino.