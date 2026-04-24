La noticia de que Nico Vázquez será el conductor de la nueva edición de Popstars en Telefe causó un gran revuelo. En una charla exclusiva con Intrusos, el actor compartió cómo se está preparando para este desafío y ahondó en su deseo de mantener su vida privada fuera de las cámaras.

“Es un desafío inmenso, pero también una felicidad espectacular de la mano de Gustavo Yankelevich”, afirmó el actor, quien se mostró entusiasmado por ser parte de este proyecto que promete ser un fenómeno. Según relató, la propuesta llegó en una conversación con el productor y socio cercano, quien le lanzó la idea durante un ensayo grupal: “Me siento muy halagado. Bueno, somos socios. Y en este caso me quería como conductor”, recordó con una sonrisa.

El ofrecimiento, inesperado para Vázquez, llegó cuando Yankelevich le explicó que su rol sería algo así como un “guía, un conductor, un host que va acompañando”. Sorprendido por la propuesta, el actor no dudó en aceptar el reto, aunque reconoció que la idea de estar al frente de un reality tan grande le trae muchas responsabilidades.

Foto: Captura (América)

En cuanto a su preparación para este nuevo desafío televisivo, Nico explicó que está cuidando mucho su bienestar personal para mantenerse equilibrado: “Es lo primero que me preocupa, que lo hablo con mi terapeuta. Le digo: ‘no me quiero desequilibrar en el sentido de que estoy en eje, ¿viste? Pero también estoy con muchos compromisos”. Además, dejó claro que el canal ha sido flexible para ajustar su agenda y poder compatibilizar todos sus proyectos.

Pero el foco no estuvo solo en su carrera. El tema de su vida personal también estuvo sobre la mesa, especialmente su relación con la actriz Dai Fernández, con quien se muestra muy reservada. “Elijo mostrar lo que tengo ganas. No tengo ganas de exponerme mucho”, confesó sin rodeos, dejando en claro que prefiere mantener su privacidad intacta.

Lejos de los flashes y las especulaciones mediáticas, el entrevistado destacó que valora la intimidad de sus logros, tanto profesionales como personales, y que disfruta de compartir esos momentos con las personas que realmente importan: “Paso a paso”, cerró.

Foto: Instagram (@dadyfernandez)

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EMILIA ATTIAS QUEDÓ EN EL MEDIO: A QUIÉN INVITÓ A SU CUMPLE TRAS LA SEPARACIÓN DE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI

En medio del revuelo que generó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, Emilia Attias quedó en una posición más que incómoda. Muy cercana a ambos, la actriz fue consultada sobre cómo hizo para invitarlos a su cumpleaños y no le esquivó al tema.

Lejos de minimizar la situación, Emilia fue sincera sobre el impacto que tuvo en ella la reacción del público: “Fue tremendo, pero a mí me dolió”, confesó, después de que recordaran que fue vinculada sentimentalmente con el actor.

Incluso recordó una intervención pública que hizo al respecto: “En un momento cuando fui al programa de Mario Pergolini hice algo muy gracioso al público, al fandom, pero era un poco fuerte porque yo soy muy amiga de los dos y era un momento muy difícil”.

Foto: Captura de video de X (@bondi_liveok)

La incomodidad no terminó ahí. Emilia dejó en claro lo complicado que es quedar “en el medio” de una ruptura entre amigos: “Yo me quedé con los dos”, aseguró, aunque admitió que eso cambia por completo la dinámica: “Cambia mucho el vínculo, cambia tu vida social, los cumpleaños, es un quilombo”, siguió.

Y ahí llegó la bomba. Consultada directamente sobre su festejo, Attias diod etalles de cómo manejó la situación sin romper vínculos: “Tengo diálogo con los dos. Entonces, invité a uno y al otro le dije ‘che, mirá que viene’”.

Foto: Instagram (@gimeaccardi)

Lejos de alimentar internas, explicó el trasfondo de su decisión: “‘No sientas que yo no te invito porque por ahí es un plan que no te copa tanto. Para mí tenés un lugar enorme en mi vida, vayamos a comer después’”, añadió.

Eso sí, fiel a su estilo, dejó un enigma que ya genera especulación: “No voy a decir quién quedó afuera de la fiesta”, cerró, firme con su postura.