Gimena Accardi volvió a ser noticia en las últimas horas tras compartir un video junto a Seven Kayne en sus redes sociales. La actriz, que viene de separarse de Nico Vázquez, alimentó los rumores de romance con su compañero de elenco en el nuevo proyecto cinematográfico “Teacher I’d like to f…”.

En la historia, que también fue replicada por el cantante en su cuenta de Instagram, se los puede ver juntos y muy cómplices. Pero lo que más llamó la atención fue la música de fondo: una canción cuya letra dice que “A tu lado mi futuro...”. El detalle no pasó desapercibido y las especulaciones sobre un posible romance no tardaron en explotar.

Gimena Accardi y Seven Kayne (Foto: captura de Instagram/@sevenkayne).

Es que la vida amorosa de Gimena Accardi dio un giro inesperado tras su ruptura con Nico Vázquez. El actor, por su parte, ya se mostró públicamente con Dai Fernández, su compañera en la obra “Rocky”, y no oculta su felicidad en redes sociales.

En medio de este escenario, Gime también decidió mostrarse sonriente y acompañada. Si bien ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, los gestos en redes sociales y la química que comparten en el set de filmación mantienen a sus fans atentos a cada movimiento.

GIME ACCARDI MOSTRÓ SU FONDO DE PANTALLA Y SORPRENDIÓ A TODOS CON LA FOTO

Gimena Accardi y Seven Kayne encendieron las redes con una foto cargada de tensión que forma parte de la campaña de TILF, el nuevo proyecto audiovisual que la actriz codirige junto a Agustina Navarro. La imagen de ambos compartiendo un mismo chupetín rojo se convirtió en fondo de pantalla de la actriz.

En medio de la expectativa por este lanzamiento, Accardi volvió a ocupar los primeros puestos de conversación digital gracias a una serie de fotos que funcionan como adelanto conceptual de la obra.

Gime Accardi mostró su fondo de pantalla y sorprendió a todos | Créditos: Instagram @gimeaccardi

Entre ellas, la que protagoniza junto a Seven Kayne se convirtió rápidamente en tendencia, generando comentarios sobre la química que aparentan tener y sobre el tono provocador de la propuesta.

