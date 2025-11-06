Gimena Accardi volvió a ser el centro de la atención mediática luego de repostear una foto en sus redes sociales que desató una ola de rumores sobre su vida sentimental.

En la imagen, que compartió en sus historias de Instagram, se la ve muy relajada y sonriente junto a un hombre, con quien parece tener una relación de mucha confianza.

La postal, publicada originalmente por la cineasta Agus Navarro, muestra a la actriz recostada sobre un sillón, luciendo un look casual y con una sonrisa cómplice mientras su acompañante —vestido de negro y con gorra— evita mostrar su rostro.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gimeaccardi) Por: Fabiana Lopez

Si bien ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto, la foto bastó para que los seguidores de la actriz comenzaran a especular con un posible nuevo romance., que llega a poco de que su exesposo, Nico Vázquez confirmara haber comenzado una nueva relación con su compañera de elenco de “Rocky”, Dai Fernández.

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA REACCIÓN DE NICO VÁZQUEZ CUANDO PERGOLINI LE DIJO QUE SIEMPRE ESTUVO DE SU LADO CUANDO SE SEPARÓ DE GIMENA ACCARDI

Nico Vázquez vivió un momento inesperado al aire en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece luego de que, en medio de un ida y vuelta, el presentador lanzara un comentario que sorprendió a su invitado y todos los presentes.

“Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”, le dijo Pergolini a Nicolás, con un protector bucal en la boca, en referencia a la separación del artista y Accardi.

De inmediato, el actor reaccionó exaltado y no dudó en marcar su postura al respecto: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”, atinó a decir, sin querer ahondar en el tema.

Foto: Captura (eltrece)

De esta manera, Nico Vázquez demostró una vez más su estilo frontal y descontracturado al responder sin vueltas a una frase que tocó de lleno su vida personal.