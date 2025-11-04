Nicolás Vázquez atraviesa un gran momento profesional con su obra teatral de Rocky —que sigue batiendo récords de público— y un presente sentimental en crecimiento.

En una nota con Puro Show, el actor se sinceró sobre su vida privada y reveló qué es lo que más le pesa de su separación de Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de amor y proyectos.

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

“Hoy tengo contacto permanente con Gime porque vamos a ser familia siempre”, contó Vázquez, dejando en claro que entre ellos sigue habiendo un vínculo de cariño y respeto.

El actor explicó que, a pesar de la distancia, mantienen la comunicación por temas personales que los siguen uniendo:

“Son muchos años y obviamente tratamos de estar al habla por otras cosas… Tengo tres mascotas que no las puedo ver porque son gatos, no los puedo mover del lugar. Pero siempre les pregunto cómo están”, confesó con emoción.

Esa frase fue la que más llamó la atención del público: Vázquez admitió que lo que más sufre de la separación son sus tres gatos, ya que no puede llevárselos consigo y permanece en contacto con Accardi para saber cómo están.

En el mismo reportaje, Nico se mostró entusiasmado por los proyectos laborales que tiene por delante:

“Estamos felices porque hay una esperanza, con la posibilidad de traer a Sylvester Stallone a la Argentina el año que viene. Y además, con un crecimiento tremendo de la obra”, contó sobre sus reuniones en Nueva York.

QUÉ DIJO NICO VÁZQUEZ DE SU NUEVA RELACIÓN CON DAI FERNÁNDEZ

Consultado por su nueva relación, el actor prefirió mantener la discreción:

“Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar y eso está bueno. Pero siento que esta historia quiero vivirla más para adentro que para afuera”, respondió con una sonrisa.

Finalmente, Vázquez también tuvo palabras amables para Gonzalo Gerber, ex de su actual pareja:

“No me sorprende, Gonza es un muy buen tipo. Ha sido un gran compañero y le deseo lo mejor”, cerró con altura.