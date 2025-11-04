Confirmado el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández, la pareja viajó a Estados Unidos por motivos laborales, entre ellos la posibilidad de traer a la Argentina a Sylvester Stallone, por el fenómeno que está generando la obra Rocky.

En diálogo con Puro Show, el actor fue consultado por sus sentimientos, en pleno enamoramiento de su colega y tras ponerle fin a su matrimonio con Gimena Accardi, y fue contundente.

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

QUÉ SIENTE NICO VÁZQUEZ POR DAI FERNÁNDEZ, SU FLAMANTE NOVIA

“Tenemos una reunión en Nueva York, así que podemos ir a ver teatro, pasar un buen momento”, contó Nicolás este lunes 3 de noviembre desde Ezeiza.

Consultado por su relación con Dai, respondió sonriente: “Estoy tratando de vivir el momento día a día, el aquí y ahora. Le doy mucha bola a eso".

“Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar y eso está bueno”, agregó, enamorado.

Reservado sobre los detalles del vínculo, Vázquez concluyó: “No sé si puedo hablar mucho más de esto, siento que no quiero. Quiero contar la historia más para adentro que para afuera, pero me siento bien”.

