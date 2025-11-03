Gimena Accardi publicó una historia en Instagram que muchos interpretaron como un palito para su ex, Nico Vázquez, y su flamante pareja, Dai Fernández.

La actriz subió una ilustración de un gato rosa con rayas rojas y la frase: “Relajate, nada está bajo control”.

El posteo llegó justo después de que trascendieran las imágenes de la cena romántica entre Vázquez y Fernández en un restaurante porteño.

El posteo de Gimena Accardi en Instagram

Aunque Accardi no mencionó directamente a la pareja, el mensaje fue leído por muchos como un guiño a su divorcio de Nico y a lo rápido que encontró pareja.

La cena de Nico Vázquez y Dai Fernández. Foto: captura Instagram/elejercitodelam

Así está hoy Gimena Accardi

Mientras tanto, la actriz se muestra enfocada en su trabajo en el canal de streaming Olga.

Gimena Accardi, rockera y al volante: la actriz protagoniza el nuevo videoclip de Lisandro Skar. Crédito: Instagram

En los últimos días, compartió cómo vive esta etapa profesional en Olga: “Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo”, expresó.

Gimena Accardi en el desfile de Joti Harriague (Foto: Movilpress).

Por ahora, Gimena Accardi elige el bajo perfil y se refugia en el trabajo, mientras las redes no dejan de hablar de su misterioso mensaje y el nuevo romance de su ex.