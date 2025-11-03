Gimena Accardi publicó una historia en Instagram que muchos interpretaron como un palito para su ex, Nico Vázquez, y su flamante pareja, Dai Fernández.
La actriz subió una ilustración de un gato rosa con rayas rojas y la frase: “Relajate, nada está bajo control”.
El posteo llegó justo después de que trascendieran las imágenes de la cena romántica entre Vázquez y Fernández en un restaurante porteño.
Aunque Accardi no mencionó directamente a la pareja, el mensaje fue leído por muchos como un guiño a su divorcio de Nico y a lo rápido que encontró pareja.
Leé también
Así está hoy Gimena Accardi
Mientras tanto, la actriz se muestra enfocada en su trabajo en el canal de streaming Olga.
En los últimos días, compartió cómo vive esta etapa profesional en Olga: “Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo”, expresó.
Por ahora, Gimena Accardi elige el bajo perfil y se refugia en el trabajo, mientras las redes no dejan de hablar de su misterioso mensaje y el nuevo romance de su ex.