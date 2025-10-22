Nico Vázquez volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más queridos del espectáculo argentino.
En las últimas horas, el actor compartió en sus redes un emotivo video junto a su pareja, Dai Fernández, y un joven llamado Ian Delbino, quien asistió a ver la obra Rocky, y conmovió a todos los presentes.
El momento, registrado en un video que rápidamente se viralizó, muestra a Nico y Dai caminando por el pasillo del teatro junto a Ian, quien tiene prótesis en ambas piernas.
El público, de pie, aplaudió conmovido mientras los tres avanzaban juntos, recreando la icónica escena de Rocky, que el actor suele representar al final de cada función.
EL EMOTIVO POSTEO DE NICO VÁZQUEZ SOBRE EL ESPECIAL MOMENTO QUE VIVIÓ EN EL TEATRO
En el posteo que acompaña el clip, Vázquez escribió un mensaje cargado de emoción:
“Siempre digo que Rocky somos todos, porque nos caemos y nos levantamos. Porque la vida no siempre es fácil, nos pasan cosas buenas y otras no tan buenas, pero siempre hay que levantarse. Anoche vino @iandelbino, a quien quiero y admiro mucho, junto a su mamá hermosa @marilina_arnold y su hermano Lautaro. Mientras salíamos, como Rocky y Adrián por el pasillo, como cada noche, lo invitamos a Ian a acompañarnos. Todo un teatro se llenó de emoción”.
Y cerró con palabras de agradecimiento:
“Gracias, Marilina, por venir con tu familia hermosa a compartir con nosotros. Gracias, Ian, por enseñarnos tanto. Gracias a Dios y a la vida por estos momentos ❤️♾️💪🏻👆🏽”.
El gesto no tardó en llenar las redes de mensajes de cariño y admiración hacia el actor y su pareja.
Muchos destacaron la sensibilidad y el compromiso de Nico con los valores que transmite tanto en el escenario como fuera de él.
Una vez más, Vázquez volvió a emocionar con un acto simple pero profundamente humano, recordando que, como él mismo dice, “podemos caernos, pero siempre hay que levantarse y seguir avanzando”.