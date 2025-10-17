Luego de que Nico Vázquez desmintiera categóricamente los rumores de que iba a ser papá con Dai Fernández, su nueva pareja, su mamá le dio un contundente “me gusta” al posteo con su descargo en la cuenta de Instagram de Ciudad Magazine.

El actor, que recientemente fue noticia por su nueva relación con Dai Fernández, utilizó sus redes para aclarar que la información sobre un supuesto embarazo era “totalmente falsa”, tras su reciente divorcio de Gime Accardi, con quien estuvo 18 años en pareja,

En su mensaje, Nico expresó su indignación por la difusión de noticias falsas:

“No puedo creer que tenga que decir esto, pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA. Esto es un ejemplo más de clickbait. Estas cosas duelen y lastiman mucho. Ojalá que en algún momento esto cambie, ya que es una falta de respeto”.

EL CONTUNDENTE APOYO DE LA MAMÁ DE NICO VÁZQUEZ AL POSTEO DE SU HIJO SOBRE SU PATERNIDAD

La publicación fue replicada por Ciudad Magazine, donde cientos de usuarios expresaron su apoyo al actor.

Entre los “me gusta” más destacados apareció el de @hoymirta, la mamá de Nico Vázquez, quien dejó en claro su respaldo a su hijo en medio de la polémica.

Foto: captura de pantalla

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores del artista, que interpretaron el like como una muestra de acompañamiento familiar ante una situación mediática incómoda.