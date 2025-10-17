A pocos días de haber blanqueado su romance con Dai Fernández, Nico Vázquez usó sus redes sociales para expresar su indignación por una noticia falsa que aseguraba que iba a ser padre.

“No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente falsa”, escribió el actor en una historia de Instagram, visiblemente molesto.

En su descargo, Vázquez apuntó contra el uso del clickbait y la difusión de información errónea en redes sociales.

“Esto es un ejemplo más de información falsa y engañosa; de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie, ya que es una falta de respeto”, expresó.

Nico Vàzquez, enojado por una falsa noticia (Foto: Instagram)

El mensaje llega en medio de un momento personal feliz para el actor, que recientemente confirmó su relación con la Dai Fernández, tras divorciarse de Gimena Accardi.

Gimena Accardi habló del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández (Foto: captura de SQP)

QUÉ PIENSA GIMENA ACCARDI DE DAI FERNÁNDEZ

A pocos días de que Nico Vázquez confirmara su romance con Dai Fernández, Gimena Accardi hablo en SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre, y respondió cómo se siente y qué piensa de la nueva pareja de su ex.

“Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico… Dai es un amor. Es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos… Me alegra”, aseguró la actriz.

Sobre las versiones de que Nico Vázquez comenzó su relación íntima con Dai en Rocky antes de separarse de ella, Accardi comentó: “Entiendo las especulaciones. Es lógico, laburan juntos, pero nunca jamás sospeché. No, no, y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora”.

