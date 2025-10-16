La actriz Daiana Fernández está en el centro de la escena debido a su relación con Nico Vázquez, su compañero en “Rocky” que viene de divorciarse de Gimena Accardi tras 18 años de relación.

Dai Fernández y Nico Vázquez

Dai Fernández y Nico Vázquez. Foto: Instagram (@nicovazquezok)

QUIÉN ES DAI FERNÁNDEZ

Más allá de la exposición mediática de las últimas semanas, Daiana Fernández tiene un recorrido sólido en la escena artística y siempre cultivó un bajo perfil.

Nacida en Buenos Aires hace 37 años, se formó en teatro musical y participó en producciones de gran escala como Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan.

Dai Fernández y Nico Vázquez en Rocky. Por: Prensa Rocky.

En televisión trabajó en ciclos juveniles como Club 57, Disney Junior y Entrelazados, donde demostró su versatilidad como cantante, bailarina y actriz.

Durante la pandemia, con los teatros cerrados, Fernández se reinventó como agente inmobiliaria. Pero su regreso al escenario llegó de la mano de Mariano Demaría, director de Tootsie y Rocky, quien la convocó a una audición.

Primero integró el ensamble de Tootsie (protagonizada por Nico Vázquez) y luego reemplazó durante tres meses a Julieta Nair Calvo, un paso clave que la reinsertó en la gran cartelera porteña.