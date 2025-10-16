La actriz Daiana Fernández está en el centro de la escena debido a su relación con Nico Vázquez, su compañero en “Rocky” que viene de divorciarse de Gimena Accardi tras 18 años de relación.
QUIÉN ES DAI FERNÁNDEZ
Más allá de la exposición mediática de las últimas semanas, Daiana Fernández tiene un recorrido sólido en la escena artística y siempre cultivó un bajo perfil.
Nacida en Buenos Aires hace 37 años, se formó en teatro musical y participó en producciones de gran escala como Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan.
En televisión trabajó en ciclos juveniles como Club 57, Disney Junior y Entrelazados, donde demostró su versatilidad como cantante, bailarina y actriz.
Durante la pandemia, con los teatros cerrados, Fernández se reinventó como agente inmobiliaria. Pero su regreso al escenario llegó de la mano de Mariano Demaría, director de Tootsie y Rocky, quien la convocó a una audición.
Primero integró el ensamble de Tootsie (protagonizada por Nico Vázquez) y luego reemplazó durante tres meses a Julieta Nair Calvo, un paso clave que la reinsertó en la gran cartelera porteña.