Gimena Accardi rompió el silencio y habló a fondo sobre su relación actual con Nico Vázquez, luego de la separación tras 18 años juntos y el posterior blanqueo con Dai Fernández.

La actriz, que llegó a un evento y dialogó con la prensa, dejó en claro que el vínculo con su ex sigue siendo “muy sano” y que no tiene problemas con la nueva pareja del actor.

Gime Accardi, Nico Vázquez y Dai Fernández

“Estuvimos 18 años juntos en un vínculo muy sano y lo sigue siendo ahora”, aseguró Gime en diálogo con “SQP”. Además, explicó que la decisión de comunicar la ruptura fue tomada en conjunto: “Cuando lo comunicamos veníamos separados hace tiempo, se empezaba a filtrar y decidimos contarlo de común acuerdo”.

LA REACCIÓN DE GIME ACCARDI ANTE EL BLANQUEO DEL ROMANCE DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ

Con total sinceridad, Accardi se refirió a la relación que mantiene hoy con Nico y su familia. “Si él está bien, yo estoy bien, les deseo lo mejor a los dos”, dijo sobre el vínculo que el actor estaría iniciando con Dai Fernández, su compañera en la obra “Rocky”.

Eso sí, la actriz fue clara sobre los límites: “Tampoco la pavada, no me juntaría con los dos, pero siempre buena onda y si nos encontramos en eventos charlamos como si nada”.

Actualmente, Gime Accardi sigue haciendo streaming en Olga y no descarta volver a trabajar con Nico Vázquez en algún proyecto. Sin embargo, fue tajante sobre la posibilidad de una reconciliación: “Uno nunca sabe, pero no creo que volvamos a estar juntos en el futuro”.

Fotos: Instagram de Gime Accardi y Nico Vázquez

Por su parte, Nico Vázquez habló este domingo en exclusiva para “Infama” y evitó ponerle un título a su relación con Dai Fernández. El actor contó que la historia apenas está comenzando y prefirió mantener la cautela sobre su nuevo romance.

