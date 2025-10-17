A pocos días de que Nico Vázquez confirmara su romance con Dai Fernández, Gimena Accardi hablo en SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre, y respondió cómo se siente y qué piensa de la nueva pareja de su ex.

“Estoy bien, trabajando muy a pleno. Eso me tiene muy ocupada y muy feliz”, comenzó Accardi.

Al ser consultada por el anuncio personal de Nico, la actriz fue categórica: “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai”.

Gimena Accardi habló del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández (Foto: captura de SQP)

QUÉ PIENSA GIMENA ACCARDI DE DAI FERNÁNDEZ

Lejos de alimentar polémicas, Gimena dejó claro que no hablará mal de su ex y fue amable con Dai Fernández.

“Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico… Dai es un amor. Es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos… Me alegra”, aseguró la actriz.

Sobre las versiones de que Nico Vázquez comenzó su relación íntima con Dai en Rocky antes de separarse de ella, Accardi comentó: “Entiendo las especulaciones. Es lógico, laburan juntos, pero nunca jamás sospeché. No, no, y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora”.

