Gimena Accardi se animó a un proyecto completamente distinto: protagoniza el videoclip de “Forastero”, el primer corte del álbum Rockera de Lisandro Skar.

La grabación tuvo lugar en plena ruta bonaerense. En el detrás de escena compartido en redes, se la ve manejando un descapotable azul de colección, posando en una estación de servicio y divirtiéndose frente a cámara. “Subí que te llevo”, escribió.

El videoclip, dirigido por Francisco Barrachina, fusiona estética setentosa, tonos cálidos y guiños al cine de carretera.

Accardi encarna a una mujer libre y divertida que cruza su destino con un “forastero moderno”, interpretado por el propio Skar. Juntos protagonizan un viaje que mezcla sensualidad, humor y aire cinematográfico.

Gimena Accardi, rockera y al volante: la actriz protagoniza el nuevo videoclip de Lisandro Skar.Crédito: Instagram

En una de las escenas, Gime baila en el auto al ritmo del tema, iluminada por el sol del mediodía. “Bailo un poco en el nuevo de @lisandroskar”, escribió en sus historias de Instagram, confirmando su participación también como performer.

LOOK COWBOY Y ACTITUD ROCKERA

Para el rodaje, la actriz eligió un look de inspiración cowboy: musculosa blanca ajustada, minishort de jean, cinturón marrón con hebilla metálica y botas texanas negras. Completó el estilo con anteojos circulares y el pelo suelto con ondas, en una estética que recuerda a las heroínas de las películas de los años 70.

“Solo diré que manejé muuuy bien ese autazo de colección y que me comí 14 chupetines”, bromeó en redes, confirmando que la filmación fue tan divertida como intensa.

Con apenas 28 años, el músico santafesino Lisandro Skar se consolida como una de las revelaciones del rock argentino. Tras el éxito de “Alguien que yo no sé”, el artista prepara el lanzamiento de su esperado disco Rockera, un trabajo que rescata la esencia del rock clásico, con guitarras potentes, letras personales y una energía genuina.