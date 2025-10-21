Gime Accardi volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar un adorable video en la intimidad de su hogar.

En las imágenes, la actriz le habla con ternura a su gatita, que dormía plácidamente sobre una manta.

“¿Pero cómo vas a estar durmiendo así, flaca? Vos querés que te coma a besos?”, agrega como texto en el video publicado en stories, mientras filma a su mascota.

Video: Instagram Gime Accardi

Gime Accardi y Nico Vázquez: una historia de amor que llegó a su fin

La publicación de Gime llega semanas después de que se confirmara oficialmente su divorcio de Nico Vázquez, con quien compartió 18 años de relación.

La pareja, una de las más queridas del ambiente artístico, anunció su separación en julio, y el trámite de divorcio se concretó en septiembre.

La noticia conmovió al público que los siguió desde sus comienzos, y marcó el cierre de una historia que atravesó momentos muy duros y también de gran compañerismo.

El nuevo romance de Nico Vázquez y el contexto de la separación

Poco después de la ruptura, Nico Vázquez inició una relación con Dai Fernández, su coprotagonista en la obra Rocky.

La actriz y bailarina también se había separado recientemente, tras siete años de pareja con Gonzalo Gerber, con quien terminó su vínculo en agosto.

A los pocos días de esa separación, Fernández y Vázquez comenzaron a blanquear su relación, dando inicio a un nuevo capítulo en sus vidas personales.

Un momento de calma para Gime Accardi

Lejos de los titulares, Gime Accardi mantiene un perfil bajo y se enfoca en su bienestar personal. Con su característico humor y ternura, la actriz continúa compartiendo en sus redes momentos simples y cotidianos, como el video con su gatita, que generó una ola de ternura y empatía entre sus seguidores.