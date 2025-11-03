Gonzalo Gerber marcó distancia de su ex Dai Fernández y de Nico Vázquez, actor con quien había entablado una cercana relación durante su trabajo juntos en Tootsie.

El bailarín, que actualmente integra el staff de Cazzu, dejó de seguir en Instagram tanto a su ex como al actor, en una clara muestra de enojo.

Hasta el mes pasado, Gerber tenía a Nicolás entre sus seguidos y solían intercambiar afectuosos mensajes y numerosos likes tras compartir escenario en la exitosa obra teatral.

Sin embargo, la cordialidad entre ellos llegó a su fin cuando se confirmó el romance entre Vázquez y Fernández. Aunque ambos aún lo siguen en la red social, Gerber decidió cortar todo vínculo virtual y personal.

Gonzalo Gerber se hartó de Nico Vázquez y Dai Fernández (Instagram)

Gimena Accardi habló del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández (Foto: captura de SQP)

Se supo qué piensa Gimena Accardi de Dai Fernández, la nueva novia de Nico Vázquez

A pocos días de que Nico Vázquez confirmara su romance con Dai Fernández, Gimena Accardi hablo en SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre, y respondió cómo se siente y qué piensa de la nueva pareja de su ex.

“Estoy bien, trabajando muy a pleno. Eso me tiene muy ocupada y muy feliz”, comenzó Accardi.

Al ser consultada por el anuncio personal de Nico, la actriz fue categórica: “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai”.

Lejos de alimentar polémicas, Gimena dejó claro que no hablará mal de su ex y fue amable con Dai Fernández.

“Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico… Dai es un amor. Es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos… Me alegra”, aseguró la actriz.

Sobre las versiones de que Nico Vázquez comenzó su relación íntima con Dai en Rocky antes de separarse de ella, Accardi comentó: “Entiendo las especulaciones. Es lógico, laburan juntos, pero nunca jamás sospeché. No, no, y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora”.

