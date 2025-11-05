Gimena Accardi revolucionó las redes este miércoles con una noticia que nadie esperaba. En medio del primer viaje de su ex, Nico Vázquez, junto a Dai Fernández a Nueva York, la actriz decidió romper el silencio y compartir un anuncio que la tiene llena de emoción.

“Es muy fuerte, no están listos. Yo creo que tampoco”, lanzó Gime en un video que subió a sus historias de Instagram, dejando a todos sus seguidores con la intriga.

Video: @gimeaccardi

El nuevo proyecto de Gimena Accardi: misterio y entusiasmo en las redes

En otra de sus publicaciones, Accardi mostró la tapa de un guion, dando a entender que se viene un nuevo proyecto teatral. “Y se vinieron cositas nomás. Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor”, anticipó, dejando en claro que se viene algo grande.

La actriz también compartió un video donde se la ve tapándose la boca, visiblemente emocionada. “Por dentro estoy gritando”, confesó, reflejando la ansiedad y la felicidad que le genera este nuevo desafío.

Foto: @gimeaccardi

Por ahora, no dio detalles sobre el proyecto que la tendrá como protagonista tras su paso por “En otras palabras”, la obra que dirigió su ex, Nico Vázquez. Sin embargo, dejó en claro que está lista para una nueva etapa en su carrera.

Nico Vázquez y Dai Fernández: primer viaje juntos y sueños en Nueva York

Mientras tanto, Nico Vázquez y Dai Fernández viven un momento especial. La pareja fue vista en el aeropuerto de Ezeiza, lista para embarcar rumbo a Estados Unidos junto a parte del equipo de Rocky, el musical, uno de los grandes éxitos teatrales del año.

En diálogo con Puro Show, el actor contó su entusiasmo por este viaje, que mezcla trabajo y placer. “Estamos muy felices, sí, felices porque, bueno, con una esperanza, ¿no? Estamos ahí, si Dios quiere, con la posibilidad de traer a Sylvester Stallone a la Argentina el año que viene. Es un crecimiento tremendo con la obra”, aseguró, visiblemente emocionado.

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

El viaje tiene varios objetivos: “Vamos a hacer una buena promoción, imágenes nuevas, no para la obra sino para promocionarla, y además con reuniones que tienen que ver con Stallone y con mi sueño, que ojalá que pueda lograrlo. Estamos muy cerca y eso me da mucha felicidad”, adelantó Nico.

El protagonista de Rocky también remarcó el gran momento que atraviesa la obra: “Es histórico realmente, no solo por lo que pasa con el público y la cantidad de gente que viene a vernos, sino por cómo se elevó la vara con la producción”.

Consultado sobre si habrá tiempo para el descanso, Nico fue claro: “Vamos a distender con todo el equipo, como lo hacemos siempre. Cuando trabaja conmigo la gente trabaja muy distendida y obviamente que vamos a laburar mucho, pero también tenemos la posibilidad, porque tenemos la reunión en Nueva York, de ir a ver teatro, pasar un buen momento, comer mucho. Este es un equipo que come mucho”.