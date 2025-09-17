Meses después de haber confirmado su separación de Gimena Accardi y de enfrentar rumores junto a la confirmación de una infidelidad de parte de su ex esposa, Nico Vázquez parece decidido a dejar atrás esa etapa y abrirse a nuevas experiencias. En redes sociales ya se muestra más activo y positivo, rodeado del cariño de sus padres y sobrinos.

Sin embargo, la mirada más profunda la dio Pitty la Numeróloga, quien analizó en Mujeres Argentinas (eltrece) lo que viene para el futuro del actor.

“Nico tiene en su destino el número 1, los mismos números que Messi. Ha hecho un trabajo espiritual muy grande y ha evolucionado. Ahora transita un año 9, que significa cierre de ciclos. Se termina un capítulo de su vida para abrirse a lo nuevo”, explicó Pitty.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

En esa línea, la especialista fue contundente: “En 2026 llegan muchos cambios. Va a conocer a alguien y se reencuentra con el amor. Puede que ya haya dos personas con las que habla mucho, pero el año que viene será clave para abrirse a una relación importante”.

UN CIMBRONAZO EN 2027

Lo más fuerte de la predicción llegó después: “El 2027 va a ser un año donde apuesta de lleno al amor. Creo que hasta se vuelve a casar y siento que será papá en un futuro. No mañana, pero sí en dos años podemos estar hablando de eso”, afirmó Pitty.