Gimena Accardi volvió a revolucionar las redes con una publicación que no pasó desapercibida. La actriz protagonizó una producción hot junto a Seven Kayne, donde se la ve muy sensual, y entre todos los comentarios sorprendió el de su ex, Nicolás Vázquez.

En el posteo, se puede ver a la actriz chupando un chupetín muy cerca de la boca del joven artista, lo que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Sin embargo, el verdadero foco de atención llegó con la respuesta de Nico.

El actor, lejos de mostrarse incómodo o celoso, sorprendió al dejar un comentario tan simple como elocuente: un corazón rojo, una claqueta de cine y unas manitos aplaudiendo. Un gesto que fue interpretado por los fans como una clara muestra de apoyo y orgullo hacia su expareja.

Foto: Instagram (@gimeaccardi) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MATE, AMOR Y SONRISAS: ASÍ DISFRUTAN NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ SU MINI LUNA DE MIEL EN FILADELFIA

Nico Vázquez y Dai Fernández están viviendo un gran momento personal y profesional, y se tomaron unos días para disfrutar de una mini luna de miel en Estados Unidos.

Desde Filadelfia, el actor compartió con sus seguidores un video súper relajado junto a su pareja (con quien comparte elenco el exitosa obra “Rocky”), que rápidamente enterneció a sus seguidores en las redes sociales.

En las imágenes se los ve sonrientes, viajando en el asiento trasero de un auto, mientras disfrutan del recorrido por la ciudad conocida por ser la cuna de Rocky Balboa: “Hola Filadelfia, hola Rocky y Adrián”, escribió Nico en el video, mostrando su característico humor y tirando una divertida referencia al clásico del cine.

Foto: Captura de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Con un look súper relajado —él con un buzo negro y mate en mano, y ella con remera roja y termo celeste—, la pareja se mostró cómplice, sonriente y muy enamorada.

¡Viento en popa!