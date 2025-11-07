Después de meses de rumores, miradas cómplices y versiones cruzadas, Nico Vázquez y Dai Fernández finalmente dejaron de lado el misterio y oficializaron su relación con una postal que no dejó dudas.

La pareja compartió su primera foto juntos como novios y eligió nada menos que Nueva York como escenario para este debut público.

La imagen, que Vázquez publicó en sus historias de Instagram, los muestra relajados y sonrientes frente al legendario Radio City Music Hall, uno de los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana.

El viaje a Estados Unidos tuvo como excusa la grabación de contenido promocional para Rocky, el musical, y la participación del actor en la Rocky Run en Filadelfia, pero también sirvió para que ambos disfruten de unos días juntos y consoliden su reciente historia de amor.

La foto no solo llamó la atención por ser la primera que Nico sube junto a Dai tras confirmar el romance, sino también por el momento elegido: la publicación llegó pocas horas después de que circularan en redes sociales las imágenes de Gimena Accardi, ex de Vázquez, junto al trapero Seven Kayne.

Gimena Accardi. Foto: Instagram gimeaccardi

En la postal, los dos lucen looks urbanos y coordinados en negro y plata: él con campera de cuero, remera blanca y gorra; ella con pantalón y campera puffer negra y un top blanco, mostrando un estilo casual y canchero.

