Después de meses de rumores, miradas cómplices y versiones cruzadas, Nico Vázquez y Dai Fernández finalmente dejaron de lado el misterio y oficializaron su relación con una postal que no dejó dudas.
La pareja compartió su primera foto juntos como novios y eligió nada menos que Nueva York como escenario para este debut público.
La imagen, que Vázquez publicó en sus historias de Instagram, los muestra relajados y sonrientes frente al legendario Radio City Music Hall, uno de los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana.
NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ COMPARTIERON SU PRIMERA FOTO JUNTOS COMO PAREJA
El viaje a Estados Unidos tuvo como excusa la grabación de contenido promocional para Rocky, el musical, y la participación del actor en la Rocky Run en Filadelfia, pero también sirvió para que ambos disfruten de unos días juntos y consoliden su reciente historia de amor.
La foto no solo llamó la atención por ser la primera que Nico sube junto a Dai tras confirmar el romance, sino también por el momento elegido: la publicación llegó pocas horas después de que circularan en redes sociales las imágenes de Gimena Accardi, ex de Vázquez, junto al trapero Seven Kayne.
En la postal, los dos lucen looks urbanos y coordinados en negro y plata: él con campera de cuero, remera blanca y gorra; ella con pantalón y campera puffer negra y un top blanco, mostrando un estilo casual y canchero.
