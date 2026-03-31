La noche de los Premios ACE tuvo un claro protagonista: Nico Vázquez, quien vivió una consagración cargada de emoción al quedarse con dos galardones por Rocky, incluido el esperado ACE de Oro. En medio de los aplausos y la euforia, el actor celebró junto a Dai Fernández con un apasionado beso y un abrazo que se robaron todas las miradas del teatro.

El recorrido de la noche fue en ascenso: primero llegó el reconocimiento en Drama o Comedia Dramática y, más tarde, la gran consagración. Sobre el escenario, Vázquez dejó palabras cargadas de sensibilidad, con dedicatorias especiales a su hermano Santiago y a Gustavo Yankelevich, que emocionaron a los presentes y reflejaron el costado más íntimo de una victoria profundamente personal.

Pero más allá de los premios, la escena que terminó de sellar la velada fue el gesto de amor con Fernández. Entre sonrisas, complicidad y aplausos, la pareja celebró sin filtros, dejando en claro que el éxito también se disfruta en compañía y que el teatro, para Vázquez, es tanto pasión como emoción compartida.

LOS LOOKS DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ PARA LOS PREMIOS ACE

Nico Vázquez apostó por un clásico elegante: traje negro de corte impecable con camisa blanca apenas desabrochada, logrando un equilibrio entre formalidad y relajación.

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Por su parte, Dai Fernández deslumbró con un vestido negro de brillo sutil, de silueta ajustada y abertura lateral, que combinó con sandalias minimalistas y un clutch a tono, sumando un make up con labios rojos intensos que elevó todo el estilismo.

Nico Vázquez celebró el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ A LOS BESOS TRAS RECIBIR EL PREMIO DE ORO

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez celebró el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

El equipo de la obra Rocky celebró el Oro en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez celebró el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.