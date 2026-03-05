Este jueves Puro Show Noche llegó a un lugar privilegiado donde muy pocos lo habían conseguido: el detrás del telón de la obra Rocky, en la que Nico Vázquez y Dai Fernández, pareja en la vida real, la rompen noche tras noche en el Teatro Lola Membrives, en la Calle Corrientes.

“Rocky es una historia de amor apasionante. Por ahí, cuando sos chico creés que es la historia de un boxeador que corre con resiliencia y después te das cuenta que no. Por eso yo siempre digo que Rocky somos todos, y sobre todo por su historia de amor”, explicó el actor.

Nico Vázquez y Dai Fernández (Foto: captura eltrece)

“Y acá se hace muy fácil contar esa historia con estos actores y actrices que la están rompiendo y estamos muy felices y agradecidos con el público. Hay muchas obras en Buenos Aires y seguir ahí, arriba de todo, es increíble”, agregó, antes de cederle la palabra a Dai Fernández.

“Quería sumar que cuando Nico dice que hay muy buena química entre los actores y actrices es porque nos la hace fácil porque es muy divertido y siempre está generando esa buena energía entre todo el equipo entonces a la hora de salir al escenario ya estamos en un clima de alegría y compañerismo”, cerró la actriz.

Leé más:

Nico Vázquez compartió las fotos de su primera salida oficial con Dai Fernández en el Teatro Colón: el posteo

¿SE VIENE LA SECUELA? NICO VÁZQUEZ Y LA POSIBILIDAD DE HACER ROCKY 2

Consultado sobre los rumores de una secuela, Vázquez no dudó en compartir su entusiasmo: “Es tanto el éxito de lo que está sucediendo con la primera que podríamos trabajar durante mucho más tiempo del que estamos laburando porque podemos quedarnos a vivir, gracias a Dios, con esta obra”.

El actor contó que los fanáticos salen del teatro y lo primero que le piden es: “Hacé la 2, por favor, continuala”. Sin embargo, explicó que el principal obstáculo es que no existen los derechos teatrales para la segunda parte, aunque sí existe la posibilidad de ir a hablar con MGM para intentar avanzar con el proyecto.

Nico Vázquez y Dai Fernández (Foto: captura eltrece)

“Dejame soñar y ver si podemos continuarla porque, obviamente, no solo ellos quieren sino también nosotros y, además, un fanático como yo que ama la saga me quiero dar el gusto de hacer todo lo que pueda”, expresó Vázquez, dejando en claro su pasión por la historia de Rocky, y con la esperanza de que Sylvester Stallone pueda viajar a Argentina a ver la obra.

Leé más:

Nati Jota reveló si Gime Accardi estuvo en la recibida de la hermana de Nico Vázquez: qué dijo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.