Desde que blanquearon su relación, Nico Vázquez y Dai Fernández se tiran flores públicamente. Atraviesan un gran momento y así lo demuestran.

Cada vez que la actriz sube un contenido a sus redes sociales, él le da like y le deja algún sutil comentario.

En esta oportunidad, la artista publicó una historia de Instagram frente al espejo de su camarín y el elogio no tardó en llegar.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

NICO VÁZQUEZ PIROPEÓ A DAI FERNÁNDEZ

La imagen que subió Dai fue frente al espejo de su camarín, con sus prendas de fondo y sus maquillajes sobre la mesa.

Nico Vázquez le dejó un piropo a Dai Fernández en su cuenta de Instagram | Créditos: Instagram @dadyfernandez

Entre las “notas” de las historias de Instagram, la que resaltó fue la de Nico Vázquez: “Sos hermosa”.