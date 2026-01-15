Nico Vázquez atraviesa un momento especial. El actor, que sigue brillando con el musical “Rocky” en Buenos Aires, se tomó un respiro junto a Dai Fernández, con quien viajó a Miami para disfrutar de unas vacaciones que, según él mismo confesó, le hicieron muy bien.

“Las vacaciones me hicieron muy bien y eso para mí era primordial. Fue fundamental”, aseguró Nico en diálogo con TN. “La verdad que me estoy sintiendo así. Me ves ahora muy descansado, muy tranquilo. Hoy fue el momento menos relajado de este, pero así y todo estoy relajado”, contó, entre risas, sobre su presente.

La romántica escapada de Nicolás Vázquez y Dai Fernández: el mensaje de amor. Crédito: Instagram

Entonces, el actor confesó lo especial que fue este viaje con su novia: “La pasamos muy bien. Fuimos a la playa, mucha comida rica, mucho sol y conociéndonos también. Fue nuestra primera experiencia de poder estar tranquilos. Disfrutamos mucho el mar y sobre todo, de estar juntos”.

EL FENÓMENO DE ROCKY Y EL ORGULLO DE NICO VÁZQUEZ

Más allá del relax, Nico Vázquez no ocultó su orgullo por el éxito de Rocky, la obra que que protagoniza con su actual pareja, Dai Fernández: “Estoy muy orgulloso, me siento un bendecido de seguir haciéndola y que siga pasando lo que pasa con el público, con este personaje que es icónico”, expresó.

Nico Vázquez habló con TN (Foto: captura de Todo Noticias).

Sobre la posibilidad de que Sylvester Stallone visite la Argentina, Nico reveló: “Estamos intentando, no es fácil. Él está en una etapa donde está disfrutando y filmando mucho allá, pero tuvimos acercamiento con todo su equipo porque conoce esta obra, pidió imágenes, porque no entiende qué sucede en Argentina. Dice, ‘¿qué pasa que se llena la sala? ¿qué pasa que vino Messi?’”.

