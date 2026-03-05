Todo comenzó cuando Soledad Vázquez, la hermana de Nico Vázquez, compartió en sus redes un emotivo video celebrando su recibida como coach online, 25 años después de obtener su primer título.

En el clip se la ve festejando frente a la pantalla, con el actor emocionado y orgulloso a su lado, con birrete incluido.

“Nunca es tarde para volver a empezar. Me recibí online y del otro lado estaba mi familia celebrando conmigo la sorpresa más hermosa”, escribió Soledad en su publicación de TikTok.

Lo que debía ser un momento íntimo y familiar rápidamente se convirtió en combustible para el mundo del espectáculo.

LA RISA QUE DESATÓ TODO

Los seguidores no tardaron en reparar en un detalle: una risa de fondo que muchos juraron reconocer. La conclusión fue inmediata: era Gimena Accardi, quien habría estado filmando el festejo sin aparecer en cámara.

La cuenta @MundoFamososOk fue la primera en instalar la versión: “Gime Accardi presente en la recibida de la hermana de Nico Vázquez, es la que filma pero no sale en ninguna foto/video”.

La hipótesis no sonaba del todo descabellada. Gime y Nico estuvieron 18 años juntos, por lo que la actriz fue familia durante casi dos décadas. Sin embargo, el contexto complicaba la lectura: Nico está actualmente en pareja con Dai Fernández, su compañera en el musical Rocky.

Nati Jota desmiente que Gime Accardi haya estado en el cumple de su excuñada. CRÉDITO: X

NATI JOTA, LA “PERIODISTA” QUE NADIE PIDIÓ PERO TODOS NECESITABAN

Fue Nati Jota quien salió a apagar el incendio con su método de investigación más confiable. La integrante del programa Olga reconoció que ella también había escuchado la risa y se había preguntado lo mismo... pero tenía una fuente de primer nivel.

Con su característico humor, publicó en X (ex Twitter) “Hice las investigaciones periodísticas pertinentes porque oí la misma risa. Vengo con la información de último momento de que NO es Gime Accardi. (Investigaciones periodísticas pertinentes: ser amiga de Gime Accardi)"

El tuit se viralizó de inmediato y cerró el debate de la manera más divertida posible.