Nico Vázquez sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram las imágenes de su salida pública junto a Dai Fernández, su nueva pareja y compañera de elenco en la obra Rocky. La pareja asistió al Teatro Colón, uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires, y no pasó desapercibida.
En las fotos que publicó el actor, se los ve elegantes y sonrientes, posando desde uno de los palcos del teatro y luego caminando de la mano por los pasillos del Colón, en una clara señal de complicidad y cercanía. La postal marca la primera aparición pública oficial de la pareja desde que se conoció su romance.
El posteo estuvo acompañado por la música de “Adiós Nonino” de Astor Piazzolla, un detalle que muchos interpretaron como un guiño emotivo y artístico, en sintonía con el lugar elegido para la velada. Las imágenes rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, que celebraron este nuevo capítulo en la vida personal del actor.
NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ, ENAMORADOS EN MEDIO DE SU ÉXITO TEATRAL
Cabe recordar que Nico Vázquez y Dai Fernández comparten elenco en la obra Rocky, donde trabajan juntos desde hace meses. El vínculo profesional habría dado paso a una relación sentimental que ahora empieza a mostrarse sin reservas.
Con esta salida al Teatro Colón, el actor parece haber decidido blanquear públicamente su relación, eligiendo un contexto cultural y elegante para hacerlo. Las imágenes no tardaron en viralizarse y ya dieron que hablar en redes sociales y en el mundo del espectáculo.
