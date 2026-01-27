Nico Vázquez sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram las imágenes de su salida pública junto a Dai Fernández, su nueva pareja y compañera de elenco en la obra Rocky. La pareja asistió al Teatro Colón, uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires, y no pasó desapercibida.

En las fotos que publicó el actor, se los ve elegantes y sonrientes, posando desde uno de los palcos del teatro y luego caminando de la mano por los pasillos del Colón, en una clara señal de complicidad y cercanía. La postal marca la primera aparición pública oficial de la pareja desde que se conoció su romance.

Nico Vázquez y Dai Fernández en el Teatro Colón (Foto: Instagram/@nicovazquezok).

El posteo estuvo acompañado por la música de “Adiós Nonino” de Astor Piazzolla, un detalle que muchos interpretaron como un guiño emotivo y artístico, en sintonía con el lugar elegido para la velada. Las imágenes rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, que celebraron este nuevo capítulo en la vida personal del actor.

NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ, ENAMORADOS EN MEDIO DE SU ÉXITO TEATRAL

Cabe recordar que Nico Vázquez y Dai Fernández comparten elenco en la obra Rocky, donde trabajan juntos desde hace meses. El vínculo profesional habría dado paso a una relación sentimental que ahora empieza a mostrarse sin reservas.

Con esta salida al Teatro Colón, el actor parece haber decidido blanquear públicamente su relación, eligiendo un contexto cultural y elegante para hacerlo. Las imágenes no tardaron en viralizarse y ya dieron que hablar en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

