En esta temporada de verano, Rocky volvió a la cartelera y los ojos se posan sobre Nico Vázquez y Dai Fernández.
La pareja transita un gran momento desde que se blanqueó la relación y ahora vuelven a ser centro de la escena por el relanzamiento de la obra de teatro.
Rocky vuelve en el Lola Membrives, en Avenida Corrientes 1280, y en la previa Nico Vázquez publicó tiernamente un contenido en su cuenta de Instagram.
NICO VÁZQUEZ Y SU DEDICATORIA A DAI FERNÁNDEZ
El actor subió a su cuenta de Instagram una foto de un abrazo con Dai, donde ambos se miran con tal enamoramiento que genera ternura.
Pero no sólo eso, sino que en el texto fue elocuente: “Volvió Rocky y todo es felicidad”, haciendo alusión no sólo a la vuelta de la obra, sino también al vínculo con su pareja.