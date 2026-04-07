El mundo del espectáculo vivió un momento cargado de emoción y significado este martes, cuando Nico Vázquez y Gimena Accardi coincidieron públicamente tras su separación para despedir a Alejandro Farrel.

La expareja, que había confirmado su divorcio en agosto del año pasado luego de casi 20 años juntos, se reencontró en un contexto profundamente sensible: el último adiós a quien fuera un histórico representante de figuras del espectáculo argentino.

Un reencuentro marcado por la emoción

El encuentro tuvo lugar en medio del velatorio de Farrel, donde distintas figuras del ambiente artístico se acercaron para despedirlo. Allí, Nico Vázquez y Gime Accardi coincidieron y fueron captados por las cámaras de Ciudad, en un momento que rápidamente generó repercusión.

Gime Accardi y Nico Vázquez. Foto: Movilpress

Gime Accardi y Nico Vázquez se reencontraron. Foto: Movilpress.

Gime Accardi y Nico Vázquez. Foto: Movilpress

Gime Accardi y Nico Vázquez. Foto: Movilpress

Ambos se mostraron visiblemente conmovidos por la pérdida. Si bien mantuvieron un perfil bajo, su presencia conjunta no pasó desapercibida: fue la primera vez que se los vio en un mismo evento público desde la confirmación de su separación.

Las fotos que reflejan el momento

Las imágenes del reencuentro muestran a los actores compartiendo el mismo espacio, con gestos de respeto y acompañamiento en un contexto de duelo. Sin grandes demostraciones públicas, pero con una cercanía que dejó entrever el vínculo que los unió durante tantos años.

El registro fotográfico despertó múltiples interpretaciones en redes sociales, donde los usuarios destacaron la madurez de ambos para coincidir en una situación tan delicada.

Gime Accardi y Nico Vázquez. Foto: Movilpress

Gime Accardi y Nico Vázquez. Foto: Movilpress

Gime Accardi y Nico Vázquez. Foto: Movilpress

Gime Accardi y Nico Vázquez. Foto: Movilpress

Una historia que sigue generando interés

La relación entre Nico Vázquez y Gime Accardi fue una de las más queridas del ambiente artístico local. Su separación sorprendió a muchos, no solo por el tiempo que compartieron, sino también por la imagen de pareja sólida que habían construido.

Por eso, cada aparición pública de ambos continúa generando interés y repercusión. Este reencuentro, en un contexto tan íntimo y doloroso, volvió a ponerlos en el centro de la escena mediática.

El adiós a Alejandro Farrel

La despedida a Alejandro Farrel reunió a múltiples figuras del espectáculo que quisieron darle el último adiós a quien fue una pieza clave detrás de escena en la carrera de numerosos artistas.

Su fallecimiento dejó una huella profunda en el ambiente, y el velatorio se convirtió en un punto de encuentro atravesado por el respeto, el recuerdo y la emoción.