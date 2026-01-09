Gime Accardi dialogó con el programa Puro Show sobre su presente sentimental y sorprendió con una definición clara y sincera sobre el momento que está atravesando a meses de su separación de Nico Vázquez.

Consultada directamente sobre cómo se encuentra hoy en el plano amoroso, la actriz fue contundente. “Estoy sola, soltera y feliz”, expresó, dejando en claro que atraviesa una etapa de bienestar y calma personal.

Accardi también reflexionó sobre su extensa historia sentimental con Nico Vázquez y el tiempo que pasaron: “Amo estar en pareja, amo enamorarme, compartir la vida y convivir, siempre lo hice, estuve 18 años en pareja”, explicó pero dejó en claro que se siente cómoda con su presente y que no hay conflictos internos con su decisión.

Gimena Accardi habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Fue entonces cuando remarcó que hoy elige algo distinto: “También estoy para estar tranquilita un tiempo”, afirmó, dando cuenta de una etapa de introspección y disfrute personal.

GIMENA ACCARDI OPINÓ SIN FILTROS SOBRE LA INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO A GRISELDA SICILIANI

En el ida y vuelta con el programa de eltrece, Gimena Accardi fue consultada sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una danesa de 28 años y opinó: “Cada pareja es un mundo”.

Gimena Accardi habló en Puro Show junto al cantante Seven Kayen (Foto: captura de eltrece).

“Tal vez sean una pareja abierta, tal vez tengan reglas... para mí son temas muy personales, a mí no me tocó”, comentó la protagonista de Tilf, la miniserie en formato vertical que protagoniza con el cantante Seven Kayne que arrasa en las redes sociales.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones