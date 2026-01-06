Olga lanza Tilf, su nueva serie de ficción en formato vertical, protagonizada por Gime Accardi y Seven Kayne, que se estrena el miércoles 7 de enero a las 19 horas a través de los canales oficiales de TikTok, Instagram y YouTube Shorts.

Gime Accardi y Seven Kayne en Tilf. Foto: Olga

La propuesta marca una apuesta innovadora dentro del universo digital, combinando drama, erotismo y una narrativa pensada especialmente para plataformas móviles.

Gime Accardi en Tilf. Foto: Olga

DE QUÉ TRATA “TILF”

Escrita y dirigida por Gime Accardi junto a Agustina Navarro, y producida en asociación con The Eleven Hub / SDO Entertainment, Tilf propone una mirada intensa y provocadora sobre los vínculos, el deseo y las relaciones de poder, desde una perspectiva contemporánea y sin concesiones.

Gime Accardi y Seven Kayne en Tilf. Foto: Olga

Producida por Loli Miraglia y Lucas Mentasti, con servicio de producción de Coneja Blanca, Tilf construye un relato atrapante que interpela al espectador y explora las complejidades de las relaciones humanas.

REPARTO DE “TILF”

La serie está protagonizada por Gime Accardi y Seven Kayne, quien realiza su debut actoral, y cuenta con un elenco destacado integrado por Leonor Manso, Ludovico Di Santo, Teo D’Elía y Josefina Willa. A lo largo de episodios breves, la ficción desarrolla una historia atravesada por la tensión emocional, los límites morales y los conflictos íntimos.