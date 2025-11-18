Tras los rumores de romance y el candente video que grabaron juntos, ahora Gimena Accardi alimenta las especulaciones con fotos hot con Seven Kayne.

La actriz publicó dos collages en su cuenta de Instagram. En el primero de ellos hay cuatro imágenes de ambos juntos, sensuales, al borde del beso.

En el segundo, se aprecian instantáneas del artista musical sin remera y con un cigarrillo en la boca.

Gime Accardi publicó unas fotos hot que encendieron las redes | Créditos: Instagram @gimeaccardi

EL FONDO DE PANTALLA DE GIME ACCARDI

La foto en la que comparte un chupetín rojo con Seven Kayne fue elegida por Gime Accardi como fondo de pantalla.

Gime Accardi mostró su fondo de pantalla y sorprendió a todos | Créditos: Instagram @gimeaccardi

Compartió la captura donde se ve la imagen, el 11:11 en el horario y algunas notificaciones vinculadas a su salud.