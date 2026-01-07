En noviembre, Gime Accardi (40) presentó una serie vertical co protagonizada por Seven Kayne (Joaquín Cordovero, 26) que despertó rumores de romance con el cantante debido a las jugadas fotos de ambos y frases de ellas como “Puede tocar todo lo que quiere si lo dejo”.

Con el tiempo, el rumor de romance sobre los protagonistas de TILF (Teacher I´d like to f#$#%), que se estrenó este miércoles en el streaming Olga, se fueron acallando, pero este miércoles, el cantante rompió el silencio y le dedico un sonoro piropo durante una entrevista con Seba Jaleh para el stresming “Yo nunca nunca”, que revivió la química.

Seven Kayne y Gime Accardi (Fotos: captura Yo Nunca Nunca y Instagram @gimeaccardi)

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó Seven Kayne cómo fue actuar con Gime, y él se deshizo en elogios para con la actriz, que co dirigió la serie con Agustina Navarro. “La pasé súper porque ella era codirectora, entonces ensayamos un montón e hicimos que fluya mucho”, reveló.

EL SONORO PIROPO DE SEVEN KAYNE A GIME ACCARDI TRAS FILMAR UNA SERIE ERÓTICA JUNTO A ELLA

“Fue lo contrario a tener presión y estuvo buenísimo cómo me fueron orientando desde el principio”, contó Joaquín. “Hicimos ejercicios teatrales para aflojarnos físicamente para los momentos más físicos, y después repasar mucho la letra o probar haciendo como ejercicios también con la boca y cosas para yo ir agarrando un poco del ritmo”, agregó,

El conductor le preguntó a Seven Kayne qué fue lo que más lo sorprendió de Accardi, y él no se anduvo con vueltas. “Verla actuar a ella era como ver a Messi jugar al fútbol”, lanzó el joven, y luego rompió el silencio sobre los rumores de romance con la actriz.

“Era todo para la serie. La primera foto la sacó la directora en un ensayo y eso disparó todo y dijeron “Esto se fue al car…, pero está bueno para la serie”, señaló. “El chiste de la serie es eso de la profesora con el alumno, entonces que se hable de la relación de una mujer más grande con un joven venía de la mano de la narrativa de la serie. Igual el otro día la fuimos a presentar a los Martín Fierro y ahí la cosa bajó un par de cambios”, cerró Joaquín.

Mirá la entrevista completa a continuación:

