María Ezquiaga y Ezequiel Kronenberg, exintegrantes del grupo Rosal, vuelven a reunirse artísticamente para lanzar “Nada va a frenarte”, una canción que marca su esperado reencuentro musical luego de la pausa del proyecto en 2019. El tema fue compuesto por Lucas Martí, con quien ambos compartieron previamente la experiencia creativa del colectivo Varias Artistas.

La canción está interpretada por María Ezquiaga y Ezequiel Kronenberg, con producción y mezcla a cargo del propio Kronenberg, y masterización de Daniel Ovie. El arte de tapa fue realizado por Victoria Dobaño y el lanzamiento cuenta con el sello Popart Discos.

Ficha técnica

Tema: Nada va a frenarte

Intérpretes: María Ezquiaga y Ezequiel Kronenberg

Composición: Lucas Martí

Producción y mezcla: Ezequiel Kronenberg

Masterización: Daniel Ovie

Arte de tapa: Victoria Dobaño

Sello: Popart Discos

Fecha de lanzamiento: Lunes 8 de diciembre

Sobre María Ezquiaga y Ezequiel Kronenberg

María Ezquiaga (música) y Ezequiel Kronenberg (músico y productor) integraron Rosal durante más de 15 años, etapa en la que editaron siete discos de estudio y dos álbumes en vivo, publicados por Popart en Argentina y Taiyo Records en Japón. Rosal se convirtió en una banda fundamental de la escena independiente argentina de los años 2000, destacada por su identidad sonora y su propuesta artística.

Además, ambos formaron parte del proyecto Varias Artistas, liderado por Lucas Martí, que reunió a algunas de las voces femeninas más representativas de su generación.

Tras la pausa de Rosal en 2019, María Ezquiaga continuó su carrera solista con dos discos editados y giras por todo el país. En paralelo, Ezequiel Kronenberg se consolidó como productor e ingeniero de mezcla, trabajando con artistas destacados de la escena local como Juana Aguirre, Paco Amoroso y Duki, entre otros.