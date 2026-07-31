Una familia parece llevar una vida tranquila hasta que un crimen cambia todo de un día para otro. A partir de ese momento, cada integrante comienza a ocultar información y la verdad se vuelve cada vez más difícil de reconstruir.

Esa es la premisa de Una familia normal (A Nearly Normal Family), la miniserie sueca de Netflix que adapta la novela homónima de Mattias Edvardsson y combina drama familiar, suspenso judicial y thriller psicológico.

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La producción que pronto de coló en el Top 10 de lo más visto de la plataforma, está compuesta por 6 episodios y fue dirigida por Per Hanefjord.

De qué trata Una familia normal

La trama comienza cuando Stella Sandell, una joven de 19 años, es detenida y acusada del asesinato de un empresario. La noticia sacude por completo la vida de sus padres, Adam, un pastor de la Iglesia de Suecia, y Ulrika, una abogada.

Uno de los aspectos que distingue a Una familia normal es la manera en que construye el misterio.

Mientras avanza la investigación, salen a la luz hechos ocurridos antes del crimen, entre ellos una acusación de abuso sexual que modifica la percepción sobre la relación entre la víctima y la joven.

A partir de ese momento, la serie alterna distintas versiones de los acontecimientos y plantea interrogantes sobre el consentimiento, la confianza y los límites de la justicia.

El tráiler de la miniserie A Nearly Normal Family.

Convencidos de que su hija oculta parte de lo sucedido, los padres intentan reconstruir los hechos mientras el proceso judicial avanza.

Sin revelar los principales giros, la miniserie muestra cómo una acusación puede alterar por completo la vida de una familia. Los secretos, las contradicciones y las decisiones tomadas para proteger a un ser querido se convierten en el eje de un thriller donde la verdad permanece oculta durante buena parte del relato.

Basada en una exitosa novela

La miniserie adapta Una familia casi normal, la novela publicada por el escritor sueco Mattias Edvardsson, un thriller que se convirtió en un éxito editorial y fue traducido a decenas de idiomas antes de llegar a la televisión.

Aunque respeta la premisa central del libro, la adaptación reorganiza algunos acontecimientos para aprovechar el formato de seis episodios y potenciar la tensión narrativa.

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El resultado mantiene el foco en los conflictos familiares y en las preguntas morales que plantea la historia, más que en la investigación policial.

Un thriller donde nadie conoce toda la verdad

Uno de los aspectos que distingue a Una familia normal es la manera en que construye el misterio. En lugar de concentrarse únicamente en resolver el crimen, la serie analiza cómo reaccionan los padres cuando descubren que desconocen buena parte de la vida de su hija.

Las distintas perspectivas de los personajes modifican constantemente la percepción de los hechos y mantienen la incertidumbre hasta el desenlace.

Stella Sandell, la joven de 19 años, es detenida y acusada del asesinato de un empresario.

Esa combinación de intriga judicial, conflictos familiares y suspenso psicológico convirtió a la producción sueca en una de las miniseries europeas más comentadas desde su llegada a Netflix.

Cómo es el reparto de Una familia normal