La portera (The Doorman) es la película de acción protagonizada por Ruby Rose y Jean Reno, que volvió a despertar interés entre los seguidores del género gracias a su llegada a Netflix con enfrentamientos cuerpo a cuerpo, tiroteos y una protagonista que debe enfrentarse sola a un grupo de criminales.

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Dirigida por el veterano cineasta japonés Ryûhei Kitamura, conocido por títulos como Versus y No One Lives, la película tiene una duración de 97 minutos y apuesta por un relato de acción de ritmo constante.

De qué trata La portera

La historia sigue a Ali Gorski, una exintegrante de los Marines de Estados Unidos que, tras una misión marcada por un episodio traumático, decide dejar atrás su carrera militar para comenzar una nueva etapa.

Su nuevo empleo como portera de un edificio histórico en Nueva York parece ofrecerle la tranquilidad que buscaba. Sin embargo, la situación cambia cuando un grupo de mercenarios toma el control del inmueble con el objetivo de recuperar unas valiosas obras de arte ocultas en uno de los departamentos.

Ruby Rose interpreta a Ali Gorski, una exintegrante de los Marines de Estados Unidos.

En ese momento, Ali descubre que sus sobrinos quedaron atrapados dentro del edificio y se convierte en la única persona capaz de impedir que los delincuentes cumplan su plan.

A partir de allí, la protagonista utiliza su entrenamiento militar para enfrentarse a los atacantes mientras intenta mantener a salvo a su familia.

El tráiler de la película The Doorman.

La película desarrolla una sucesión de combates, persecuciones y estrategias de supervivencia que sostienen la tensión hasta el desenlace, sin revelar los principales giros de la historia.

Homenaje a los clásicos del cine de acción

Aunque presenta personajes y situaciones propias, La portera retoma varios elementos característicos de los grandes thrillers de acción de las décadas de 1980 y 1990.

La mayor parte de la historia transcurre en un único edificio, donde una sola persona debe enfrentarse a un grupo numeroso de criminales para proteger a los inocentes.

Ese planteo hizo que muchos espectadores la compararan con Duro de matar, aunque en esta ocasión el papel central recae en una protagonista femenina.

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La dirección de Kitamura privilegia las escenas de acción física y los enfrentamientos cuerpo a cuerpo por encima de los efectos digitales, manteniendo un ritmo ágil durante toda la película.

La crítica va en el mismo sentido

La crítica coincidió en señalar que la película recupera la estructura de los clásicos del cine de acción, aunque sin apartarse demasiado de ese modelo.

Por caso, definieron como un “clon femenino” de Duro de matar, destacando que el principal atractivo pasa por las secuencias de combate y por la presencia de Ruby Rose como heroína de la historia.

La portera es la película de acción protagonizada por Ruby Rose y Jean Reno.

El consenso general fue que se trata de una propuesta dirigida especialmente a quienes disfrutan de historias de acción directa, con un desarrollo rápido y enfrentamientos constantes.

Cómo es el reparto de La portera