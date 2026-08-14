Hay películas que conquistan por igual a especialistas y espectadores. Y existen otras donde ambos parecen estar viendo cosas completamente diferentes. ‘72 horas’, la nueva comedia de Kevin Hart, pertenece claramente al segundo grupo: recibió críticas muy negativas, pero eso no impidió que millones de usuarios le dieran una oportunidad.

La película llegó al número 1 del ranking de Netflix en Estados Unidos pocos días después. Está dirigida por Tim Story, habitual colaborador de Hart, y dura 1 hora y 45 minutos, una extensión suficiente para desarrollar una despedida de soltero donde cada nueva decisión parece empeorar las cosas.

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La fórmula recuerda inevitablemente a títulos como ¿Qué pasó ayer?, aunque incorpora un elemento generacional.

De qué trata 72 horas

Joe es un exitoso ejecutivo de 40 años que atraviesa un momento complicado en su carrera. Una confusión tecnológica termina incluyéndolo en el chat de un grupo de veinteañeros que está organizando una desenfrenada despedida de soltero de tres días en Miami.

72 horas construye buena parte de su humor alrededor del choque generacional.

En lugar de ignorar el error, Joe detecta una oportunidad. Convencido de que acercarse a ellos puede ayudarlo profesionalmente y demostrar que todavía comprende a las nuevas generaciones, decide sumarse al viaje.

El tráiler oficial de la película 72 Horas.

La estrategia, naturalmente, no sale como esperaba. Fiestas, alcohol, situaciones incómodas y decisiones cada vez más disparatadas transforman el fin de semana en una prueba de resistencia para un hombre que empieza a descubrir que sus años de veinteañero quedaron bastante más lejos de lo que quería admitir.

Kevin Hart contra la Generación Z

Más allá de las situaciones absurdas, la película construye buena parte de su humor alrededor del choque generacional.

Joe intenta hablar, comportarse y divertirse como sus nuevos compañeros mientras ellos perciben rápidamente que ese ejecutivo de 40 años pertenece a otro mundo.

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El propio Ben Marshall, uno de los integrantes del elenco, resumió la idea señalando que ‘72 horas’ es, en buena medida, la historia de Kevin Hart descubriendo que ya es mayor.

Odiada por la crítica, pero convertida en un éxito

El contraste entre recepción y popularidad es uno de los aspectos más llamativos de 72 horas.

En Rotten Tomatoes, la película registra apenas un 16% de aprobación entre los críticos, según los datos disponibles actualmente. Los cuestionamientos se concentran en una premisa considerada poco original, chistes demasiado previsibles y una fórmula que recuerda a otras comedias de fiestas y crisis de la mediana edad.

El contraste entre recepción y popularidad es uno de los aspectos más llamativos de 72 horas.

La reacción del público también está dividida, aunque en redes y espacios de discusión pueden encontrarse numerosos espectadores que defienden justamente aquello que los críticos cuestionan: una comedia absurda, deliberadamente exagerada y pensada para pasar un rato sin demasiadas pretensiones.

Los números de Netflix terminaron inclinando la balanza. A comienzos de agosto, ‘72 horas’ ocupaba el primer lugar entre las películas más populares de la plataforma, demostrando una vez más que una mala recepción crítica no necesariamente impide convertirse en un fenómeno de streaming.

Cómo es el reparto de 72 horas