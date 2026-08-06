Un grupo de amigos que intenta abrirse camino en una gran ciudad, empleos que no salen como esperaban, romances, crisis personales y la sensación de que la vida adulta nunca fue como la imaginaron. Esa combinación convirtió a Friends en una de las sitcoms más exitosas de la televisión y ahora inspira el espíritu de No aptos para trabajar (Not Suitable for Work), la nueva serie de Disney+.

Lejos de ser una continuación o una remake, la serie creada por Mindy Kaling que cuenta con 9 episodios retoma esa idea de acompañar a un grupo de jóvenes durante una etapa decisiva de sus vidas.

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Ambientada en Nueva York y contada desde una mirada contemporánea, la ficción mezcla humor, relaciones sentimentales y desafíos laborales para retratar las incertidumbres que acompañan el paso de la universidad al mundo profesional.

De qué trata No aptos para trabajar

La serie sigue a AJ, Abby, Davis, Josh y Kel, cinco amigos que acaban de terminar la universidad y comienzan una nueva etapa en Nueva York.

Mientras buscan estabilidad económica y dan sus primeros pasos en sus respectivas carreras, también enfrentan problemas de convivencia, relaciones amorosas, inseguridades y decisiones que pondrán a prueba la amistad que los une.

No aptos para trabajar es la nueva serie que compara con Friends.

Cada episodio alterna las historias de los protagonistas, mostrando cómo cada uno vive de manera diferente los desafíos de la adultez. El resultado es una comedia coral donde los errores, los cambios de rumbo y los pequeños éxitos cotidianos tienen tanto peso como los grandes acontecimientos.

La serie apuesta por situaciones reconocibles para una generación que intenta encontrar su lugar en un mercado laboral cambiante y construir vínculos duraderos en medio de esa incertidumbre.

La nueva apuesta de Mindy Kaling después de sus grandes éxitos

Con No aptos para trabajar, Kaling vuelve al género que la convirtió en una de las creadoras más exitosas de la televisión reciente.

El tráiler oficial de la serie Not Suitable For Work.

Después de desarrollar series como Never Have I Ever, The Sex Lives of College Girls y Running Point, la guionista vuelve a explorar las relaciones personales y los cambios que acompañan el inicio de la vida adulta.

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En esta oportunidad trabaja junto al showrunner Charlie Grandy, manteniendo una fórmula que combina humor, personajes con personalidades muy marcadas y conflictos cotidianos que evolucionan a lo largo de la temporada.

Por qué muchos la comparan con Friends

Las comparaciones con Friends aparecieron incluso antes de su estreno. Aunque ambas producciones pertenecen a épocas muy diferentes, comparten varios elementos narrativos: un grupo de amigos como eje de la historia, una gran ciudad como escenario y una etapa de la vida marcada por los primeros trabajos, las relaciones sentimentales y la búsqueda de independencia.

La serie creada por Mindy Kaling que cuenta con 9 episodios en Disney.

La diferencia está en el contexto. Mientras la clásica sitcom de los años 90 retrataba una generación con otras preocupaciones, esta serie incorpora temas actuales como la precariedad laboral, las redes sociales y las nuevas formas de vincularse.

Cómo es el reparto de No aptos para trabajar