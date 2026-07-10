¿Qué pasaría si una persona tuviera la posibilidad de volver atrás en el tiempo para corregir los errores que marcaron su vida? Esa pregunta funciona como punto de partida de Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, una de las películas más originales del cine argentino más reciente.

Estrenada en 2011, la película tiene una duración de 80 minutos, y puede verse en Netflix. Además, está dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, una de las duplas más reconocidas del cine nacional, responsables de títulos como El hombre de al lado, El ciudadano ilustre y Mi obra maestra.

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Con Emilio Disi como protagonista, acompañado por Darío Grandinetti y Virginia Innocenti, la historia combina humor, melancolía y elementos fantásticos para construir una reflexión sobre el paso del tiempo y las consecuencias de las decisiones personales.

De qué trata Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo

Ernesto es un hombre de mediana edad que lleva una vida gris y rutinaria. Casado desde hace años y atrapado en una existencia que ya no lo entusiasma, siente que dejó pasar demasiadas oportunidades y que buena parte de sus sueños quedaron en el camino.

Emilio Disi es el protagonista de Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo.

Todo cambia cuando conoce a un misterioso personaje que le ofrece una posibilidad imposible: viajar al pasado para modificar algunos episodios clave de su vida. A partir de ese momento, Ernesto comienza a recorrer distintos momentos de su historia con la intención de corregir decisiones que cree responsables de su frustración presente.

Sin embargo, cada modificación genera nuevas consecuencias inesperadas. Lo que parecía una oportunidad para alcanzar la felicidad termina demostrando que alterar el pasado también implica cambiar el futuro de quienes lo rodean.

El tráiler de la película Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo.

La película utiliza ese recurso fantástico para desarrollar una historia profundamente humana sobre la nostalgia, las segundas oportunidades y la dificultad de aceptar que algunas decisiones no pueden deshacerse.

Ciencia ficción con sello argentino

Aunque el viaje en el tiempo es un recurso habitual en el cine de ciencia ficción, Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo lo aborda desde una perspectiva completamente distinta.

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En lugar de apostar por grandes efectos especiales o aventuras espectaculares, concentra toda la atención en los conflictos emocionales del protagonista.

El estilo también anticipa algunos rasgos que luego caracterizarían la filmografía de Cohn y Duprat: historias originales, personajes atravesados por dilemas morales y un equilibrio constante entre humor, ironía y drama.

Elogios de la crítica

La película recibió elogios por la originalidad de su propuesta y por la interpretación de Emilio Disi, conocido principalmente por sus trabajos en la comedia popular. Diversos críticos señalaron que el actor logró construir uno de los papeles más sólidos de su carrera, alejándose de los registros humorísticos que lo habían hecho famoso.

Estrenada en 2011, la película tiene una duración de 80 minutos.

También fue valorada la capacidad de los directores para combinar elementos fantásticos con una historia cotidiana y cercana.

Cómo es el reparto de Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo