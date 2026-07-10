La personalidad está determinada por una combinación de factores genéticos, ambientales y sociales. Sin embargo, desde hace años distintos investigadores intentan descubrir si el mes de nacimiento también puede influir, aunque sea de manera parcial, en algunos rasgos del carácter y el comportamiento.

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En ese contexto, un estudio realizado en por investigadores de la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, llegó a una llamativa conclusión: las personas nacidas en enero y febrero mostrarían una mayor tendencia a buscar el éxito, el reconocimiento y el protagonismo social.

La investigación analizó a unas 300 personalidades famosas de diferentes ámbitos y encontró un patrón que se repetía con frecuencia entre quienes nacieron durante los dos primeros meses del año. Los investigadores asociaron esa característica con una mayor creatividad, imaginación y una predisposición más marcada hacia el liderazgo y la ambición.

Por qué enero y febrero podrían marcar una diferencia

Los especialistas aclaran que esto no significa que todas las personas nacidas en enero o febrero estén destinadas al éxito ni que quienes nacieron en otros meses tengan menos posibilidades de destacarse. La personalidad humana es mucho más compleja y está atravesada por múltiples variables.

Cuál es el mes en el que nacen las personas más decididas y ambiciosas. Foto: Freepik

No obstante, una de las hipótesis que plantea el estudio se relaciona con el ámbito escolar. En muchos sistemas educativos, los chicos nacidos en los primeros meses del año suelen ser los mayores de su curso, lo que puede traducirse en ciertas ventajas iniciales, como un mayor desarrollo físico, más confianza y mejores habilidades sociales.

Esa pequeña diferencia de edad podría hacer que algunos niños reciban más atención de docentes, entrenadores o familiares, generando un círculo de validación que, con el tiempo, fortalezca la autoestima y la comodidad para ocupar espacios de liderazgo.

Los investigadores también mencionaron el posible papel de la estacionalidad. Algunos estudios sostienen que factores como la exposición a la luz solar durante el embarazo o en los primeros meses de vida pueden influir en la producción de determinados neurotransmisores, entre ellos la dopamina, relacionada con la motivación, la búsqueda de novedades y la recompensa.

Cómo influye el clima en el desarrollo de la personalidad

El entorno en el que una persona atraviesa las primeras etapas de su vida también puede dejar huellas en su desarrollo. La cantidad de horas de luz, las temperaturas y los hábitos propios de cada estación del año tienen efectos sobre el estado de ánimo y determinados procesos biológicos.

Cuál es el mes en el que nacen las personas más decididas y ambiciosas. Foto: Freepik

Las estaciones más cálidas suelen favorecer la actividad al aire libre y la interacción social, mientras que los períodos fríos promueven rutinas más tranquilas e introspectivas. Estas experiencias tempranas pueden contribuir, en mayor o menor medida, a moldear ciertos comportamientos y preferencias.

De todos modos, los especialistas coinciden en que factores como la educación, el entorno familiar, las oportunidades y las experiencias personales tienen un peso mucho mayor en la construcción de la personalidad que el mes de nacimiento.

Aun así, el estudio de la Universidad de Connecticut volvió a poner sobre la mesa una pregunta que despierta curiosidad desde hace años: ¿puede la fecha en la que nacemos influir en quiénes somos? La ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva, pero enero y febrero parecen tener, al menos, una pequeña ventaja estadística.