Cada vez más personas recuperan una antigua costumbre para preparar una infusión natural elaborada con las hojas del naranjo. Qué beneficios se le atribuyen, cómo prepararla correctamente y en qué casos conviene consultar al médico antes de consumirla.

Las propiedades de la naranja suelen asociarse con su alto contenido de vitamina C, pero el fruto no es la única parte del árbol que despierta interés.

En los últimos años, las hojas del naranjo comenzaron a ganar popularidad por su uso en infusiones tradicionales, especialmente entre quienes buscan alternativas naturales para favorecer la digestión y promover la relajación.

// Hervir menta y clavo de olor: para qué sirve y cuándo lo recomiendan

Aunque no se trata de un remedio milagroso ni reemplaza tratamientos médicos, distintos especialistas en nutrición y fitoterapia coinciden en que las hojas de Citrus sinensis contienen compuestos vegetales, como flavonoides y aceites esenciales, que podrían aportar efectos antioxidantes y contribuir al bienestar general.

Ni las cáscaras ni las semillas: por qué hervir hojas de naranja es cada vez más recomendado por expertos. Foto: IA

Además, investigaciones sobre los compuestos presentes en distintas partes del naranjo muestran que las hojas contienen polifenoles y flavonoides con actividad antioxidante, aunque los científicos advierten que todavía se necesitan más estudios clínicos para confirmar sus beneficios específicos en humanos.

¿Para qué sirve la infusión de hojas de naranja?

Según nutricionistas y especialistas consultados por distintos medios internacionales, la infusión de hojas de naranja suele utilizarse de manera tradicional para:

Favorecer la digestión después de las comidas.

Aliviar molestias digestivas como gases o cólicos leves.

Promover la relajación y ayudar a disminuir el estrés cotidiano.

Contribuir a un mejor descanso nocturno gracias a su efecto calmante.

Aportar antioxidantes, que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Si bien estas propiedades forman parte de la medicina tradicional y cuentan con respaldo sobre la presencia de compuestos bioactivos, los expertos remarcan que no existen pruebas suficientes para afirmar que la infusión prevenga o cure enfermedades.

Cómo preparar correctamente el té de hojas de naranja

Uno de los errores más frecuentes consiste en hervir directamente las hojas, ya que el exceso de calor puede alterar parte de sus compuestos aromáticos.

La preparación recomendada es sencilla:

Lavar bien entre 5 y 10 hojas frescas (o utilizar hojas previamente secas). Hervir aproximadamente 250 mililitros de agua. Una vez que el agua alcance el punto de ebullición, apagar el fuego. Agregar las hojas. Tapar el recipiente y dejar reposar entre 5 y 10 minutos. Colar y beber tibio.

Quienes prefieren un sabor más intenso pueden añadir jengibre, canela o un poco de miel, especialmente durante los meses fríos.

¿Tiene contraindicaciones?

Aunque se considera una infusión segura para la mayoría de los adultos sanos cuando se consume con moderación, los especialistas recomiendan ser prudentes en algunos casos.

Las personas que toman medicación anticoagulante, padecen enfermedades crónicas, están embarazadas o en período de lactancia deberían consultar previamente con un profesional de la salud antes de incorporarla de manera habitual a su dieta.

Ni las cáscaras ni las semillas: por qué hervir hojas de naranja es cada vez más recomendado por expertos. Foto: IA

También se aconseja no reemplazar tratamientos médicos por infusiones naturales y suspender su consumo si aparecen reacciones adversas o molestias digestivas.

Consumida como parte de una alimentación equilibrada, la infusión de hojas de naranja puede ser una alternativa aromática y agradable para quienes buscan incorporar bebidas naturales a su rutina, siempre entendiendo que sus posibles beneficios complementan, pero no sustituyen, los hábitos saludables ni la atención médica cuando resulta necesaria.