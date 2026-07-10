Aunque la mayoría de las personas aprovecha únicamente el fruto, las hojas de la palta también tienen un lugar destacado en la gastronomía y la medicina tradicional de distintos países de América Latina, especialmente en México. Allí se utilizan desde hace siglos para condimentar guisos, caldos y moles, además de preparar infusiones que ganan protagonismo durante los meses más fríos.

Uno de los secretos mejor guardados consiste en tostar las hojas unos segundos antes de hervirlas. Los especialistas en cocina tradicional explican que este proceso libera mejor sus aceites esenciales, intensifica sus notas aromáticas —que recuerdan al anís, el laurel y las hierbas secas— y elimina parte del sabor amargo que pueden tener cuando se utilizan directamente.

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Además del aporte culinario, diversos estudios identificaron que las hojas de Persea americana contienen compuestos fenólicos, flavonoides y otros antioxidantes que despertaron el interés de la comunidad científica.

Sin embargo, los expertos aclaran que gran parte de la evidencia disponible proviene de estudios de laboratorio o en animales, por lo que sus posibles efectos en humanos todavía requieren más investigación.

¿Por qué se recomienda tostar las hojas de palta?

Antes de preparar la infusión, las hojas se pasan apenas unos segundos por una sartén o plancha caliente, sin aceite y evitando que se quemen.

Este paso permite:

Liberar mejor los aceites esenciales.

Intensificar el aroma y el sabor.

Reducir el gusto amargo de la hoja fresca.

Aportar un leve toque ahumado que hace más agradable la bebida.

Realzar sus notas anisadas, muy apreciadas en la cocina mexicana.

¿Para qué sirve la infusión de hojas de palta?

En la herbolaria tradicional se le atribuyen distintos beneficios que también comenzaron a estudiarse desde el punto de vista científico.

Tostar las hojas de palta: para qué sirve y por qué los expertos lo recomiendan. Foto: IA

Entre los principales se destacan:

Favorecer la digestión después de comidas abundantes.

Ayudar a aliviar gases, cólicos y sensación de pesadez .

Aportar una acción antiinflamatoria leve gracias a sus compuestos antioxidantes.

Contribuir a disminuir la retención de líquidos por su efecto diurético moderado.

Favorecer una sensación de relajación, ya que no contiene cafeína y suele consumirse antes de dormir.

Los especialistas remarcan que estos posibles beneficios no reemplazan tratamientos médicos ni constituyen una terapia para enfermedades. Se trata de una infusión que puede formar parte de una alimentación equilibrada, siempre con moderación.

Cómo preparar el té de hojas de palta

Ingredientes

3 a 5 hojas de palta secas.

1 litro de agua.

Miel o endulzante (opcional).

Opcional para el invierno: 1 trocito de canela. Unas rodajas de jengibre. Una tira de cáscara de naranja.



Procedimiento

Tostar las hojas durante unos segundos por ambos lados hasta que desprendan su aroma, sin llegar a quemarlas. Llevar el agua a ebullición. Incorporar las hojas y bajar el fuego. Cocinar suavemente entre 5 y 8 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar otros 5 minutos. Colar la infusión. Endulzar si se desea y servir caliente. Si se utiliza canela o jengibre, agregarlos durante el hervor; la cáscara de naranja se incorpora durante el reposo para conservar mejor su perfume.

Precauciones antes de consumirla

Aunque se trata de una bebida tradicional, no todas las personas deberían incorporarla a su rutina.

Tostar las hojas de palta: para qué sirve y por qué los expertos lo recomiendan. Foto: IA

Los especialistas recomiendan:

Evitar su consumo durante el embarazo y la lactancia .

No superar una o dos tazas por día .

Consultar con un profesional de la salud si se toman medicamentos para la presión arterial, enfermedades renales o hepáticas.

Suspender su consumo ante cualquier reacción adversa.

Consumida con moderación y como parte de una alimentación saludable, la infusión de hojas de palta representa una forma sencilla de rescatar un ingrediente tradicional que combina historia, gastronomía y un interesante potencial nutricional, aunque la ciencia aún continúa investigando el verdadero alcance de sus propiedades.