El desayuno suele ser una de las comidas más automáticas del día. Café con leche, tostadas y alguna fruta aparecen casi por inercia cada mañana, muchas veces por falta de tiempo o simplemente porque cuesta encontrar ideas distintas. Sin embargo, pequeños cambios pueden transformar por completo el arranque del día y hasta mejorar la energía con la que se encara la rutina.

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Algunas alternativas simples como los huevos revueltos cremosos, la tostada con palta o los licuados verdes empezaron a ganar cada vez más lugar porque combinan practicidad con ingredientes más completos y nutritivos. También crecieron las versiones rápidas de desayunos clásicos como las pancakes, los croissants rellenos o las tortillas con verduras.

Huevos revueltos, un desayuno potente y saludable. Foto: Freepik

La clave para variar no pasa por cocinar recetas difíciles todas las mañanas, sino por combinar ingredientes de distintas maneras. Frutas, yogur, huevos, avena, panes, quesos o frutos secos permiten armar desayunos distintos durante todo el mes sin aburrirse y sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

30 desayunos ricos y fáciles para cambiar la rutina

Croissants rellenos con jamón y queso Croissants con ricota, miel y arándanos Tostada de palta con huevo poché Huevos revueltos con queso cheddar Tortilla rápida de verduras Batido verde con espinaca y piña Yogur con granola y frutas Pudín de chía con banana Pancakes americanas con miel Avena caliente con manzana y canela Tostadas francesas Muffins de banana y avena Sandwich caliente de queso y tomate Burrito de huevo revuelto Waffles con frutas frescas Licuado de frutilla y yogur Omelette de champiñones Pan integral con mantequilla de maní Huevos escalfados sobre tostada Frutas grilladas con yogur Bagel con queso crema y salmón ahumado Granola casera con frutos secos Medialunas con queso crema y mermelada Tostadas con ricota y miel Budín casero de limón Licuado de banana y cacao Pan pita con huevo y palta Galletas de avena caseras Ensalada de frutas con semillas Papas al horno con huevo frito y verduras

Huevos, palta y desayunos salados que ganan terreno

Los desayunos salados dejaron de ser algo reservado para hoteles o brunch de fin de semana. Hoy aparecen cada vez más en las casas porque aportan mayor saciedad y permiten combinar ingredientes simples con mucha facilidad.

Tostadas integrales con palta y huevo poché. Foto: Instagram @bonviveurspain

Los huevos revueltos siguen siendo uno de los favoritos por rapidez y versatilidad. El secreto para que salgan cremosos está en cocinarlos a fuego bajo y retirarlos antes de que se sequen por completo. Con queso rallado, ciboulette o una tostada crocante alcanzan para armar un desayuno abundante.

La tostada con palta -o Avocado Toast- también se convirtió en un clásico. Además de ser práctica, suma grasas saludables y combina muy bien con huevo, tomate, semillas o rúcula. Muchas personas incluso la usan para reemplazar desayunos más pesados y empezar el día con algo más fresco.

Opciones dulces y rápidas para no caer siempre en lo mismo

Las alternativas dulces siguen siendo las más elegidas, aunque cada vez aparecen versiones más equilibradas y caseras. Las pancakes de avena, los budines simples o los waffles con frutas permiten salir de las clásicas facturas sin resignar sabor.

Pancakes, un desayuno saludable y rendidor. Foto: Reuters Por: REUTERS

Los licuados y yogures también crecieron mucho porque son rápidos y se pueden preparar en pocos minutos. Banana, frutilla, avena, yogur natural o frutos secos alcanzan para resolver desayunos completos incluso en mañanas apuradas.

Variar el desayuno no requiere ingredientes raros ni demasiado tiempo. Con pequeñas combinaciones y algunas preparaciones simples, es posible arrancar cada día del mes con algo distinto y mucho más tentador.