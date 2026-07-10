Reutilizar los restos del café y las cáscaras de ajo puede convertirse en un recurso práctico para el cuidado de las plantas y para eliminar malos olores de manera natural, sin gastar dinero en productos específicos.

Especialistas en jardinería destacan que esta combinación aprovecha las propiedades de ambos ingredientes para nutrir el sustrato, ayudar a mantener alejadas algunas plagas y, al mismo tiempo, absorber aromas desagradables en distintos ambientes de la casa.

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Lejos de ser simples residuos de cocina, tanto el café usado como las cáscaras de ajo conservan compuestos que pueden seguir siendo útiles. Por eso, cada vez más personas los incorporan a sus rutinas bajo la filosofía del “desperdicio cero”, dándoles una segunda vida antes de desecharlos.

¿Para qué sirve mezclar café con ajo?

Mezclar cáscaras de ajo con café usado reúne las propiedades naturales de ambos ingredientes y ofrece dos beneficios principales dentro del hogar.

Lo aseguran expertos: con café y ajo se logra una súper mezcla con dos grandes beneficios en el hogar. Foto: IA

Sus principales ventajas son:

Aporta nutrientes al suelo y favorece el desarrollo de las plantas.

Ayuda a mantener alejados algunos hongos, bacterias e insectos.

Mejora la estructura del sustrato y favorece la aireación.

Contribuye a conservar la humedad de la tierra.

Neutraliza malos olores en la heladera, el baño o el tacho de basura.

Permite reutilizar residuos orgánicos de manera sustentable.

Los especialistas recomiendan utilizar la mezcla como un complemento del cuidado habitual de las plantas y no como reemplazo de un fertilizante cuando el ejemplar necesita un aporte nutricional específico.

Qué aporta el café usado

Aunque ya haya sido preparado, el café conserva nutrientes importantes para muchas especies vegetales.

Entre ellos se destacan:

Nitrógeno.

Potasio.

Magnesio.

Fósforo.

Además, su textura ayuda a evitar que el suelo se compacte demasiado y favorece el desarrollo de microorganismos beneficiosos presentes en el sustrato.

Sin embargo, los expertos aconsejan no utilizar cantidades excesivas, ya que su acidez puede no resultar conveniente para todas las plantas.

Por qué las cáscaras de ajo son un aliado del jardín

Las cáscaras de ajo contienen compuestos sulfurados, restos de alicina y minerales que continúan presentes incluso después de utilizar el alimento en la cocina.

Lo aseguran expertos: con café y ajo se logra una súper mezcla con dos grandes beneficios en el hogar. Foto: IA

Estas propiedades pueden colaborar para:

Reducir la presencia de hongos.

Actuar como repelente natural de hormigas y pulgones.

Ayudar a limitar el desarrollo de bacterias perjudiciales.

Proteger hojas y raíces frente a algunas plagas comunes.

Por ese motivo, suelen incorporarse a preparados caseros destinados al mantenimiento de macetas, huertas y jardines.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

La elaboración es muy simple y requiere únicamente elementos que normalmente terminan en la basura.

Ingredientes

Café usado y completamente frío.

Cáscaras de ajo secas.

Preparación

Dejar secar las cáscaras de ajo y el café para evitar la aparición de moho. Triturar las cáscaras en pequeños trozos. Mezclar ambos ingredientes hasta obtener una preparación homogénea. Distribuir una pequeña cantidad sobre la tierra alrededor de la planta.

Otra alternativa consiste en colocar la mezcla en un recipiente con agua, dejarla reposar durante algunas horas y utilizar ese líquido para el riego.

Los especialistas aconsejan repetir la aplicación cada dos semanas en macetas o una vez por mes en huertas, siempre en cantidades moderadas.

El otro beneficio: eliminar malos olores de manera natural

La mezcla también puede utilizarse fuera del jardín.

Lo aseguran expertos: con café y ajo se logra una súper mezcla con dos grandes beneficios en el hogar. Foto: IA

El café posee una reconocida capacidad para absorber aromas intensos, mientras que el ajo aporta compuestos naturales que ayudan a potenciar ese efecto.

Para aprovechar este truco solo hay que colocar la preparación en un recipiente abierto y dejarla en alguno de estos lugares:

Dentro de la heladera.

Cerca del tacho de basura.

En el baño.

En ambientes poco ventilados.

De esta manera es posible reducir los malos olores sin recurrir a productos químicos ni aromatizantes industriales.

Además de ser una alternativa económica, este método permite aprovechar al máximo dos residuos muy habituales en cualquier cocina, contribuyendo a un hogar más sustentable y al cuidado cotidiano de las plantas.