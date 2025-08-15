Tener plantas dentro de casa y que se mantengan lindas no es tan difícil como parece. Con un par de cuidados básicos —como regarlas bien, ponerlas en el lugar indicado y estar atento a plagas— podés evitar que se marchiten y que te duren mucho más.

1. Elegí la planta según tu casa

Antes de comprar, fijate cuánta luz natural entra en el lugar donde la vas a poner.

Si es un espacio con poca luz, un potus o una lengua de suegra van bien.

Si hay buena luz indirecta, podés optar por una monstera o un helecho.

Si les da el sol directo, cactus y suculentas son la mejor opción.

2. Luz: el factor que más influye

Sol directo: para cactus y suculentas.

Luz indirecta: helechos, monsteras y orquídeas.

Poca luz: potus, zamioculcas, lengua de suegra.

Si la planta no recibe la luz que necesita, va a dejar de crecer, perder hojas o ponerse amarillenta.

3. Riego: la medida justa

El error más común es regar de más.

Tocá la tierra: si está seca, recién ahí agregá agua.

Usá macetas con agujeros abajo para que no se acumule agua.

En invierno, bajá la frecuencia de riego.

4. Humedad y temperatura

Muchas plantas vienen de climas tropicales, así que si tu casa es muy seca, podés pulverizarles agua en las hojas o ponerles cerca un recipiente con agua. Evitá ponerlas al lado de la estufa o en lugares con corrientes de aire frío.

5. Abono

En primavera y verano, sumá fertilizante líquido cada 20 o 30 días. En otoño e invierno, la mayoría entra en reposo, así que no hace falta.

6. Plagas: detectalas a tiempo

Revisá hojas y tallos todas las semanas. Si ves manchas raras, telarañas o bichitos, limpiá con un trapito húmedo o aplicá un insecticida apto para plantas de interior.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cada cuánto hay que regar una planta de interior? No hay una regla fija. Lo mejor es tocar la tierra y regar recién cuando está seca.

❓ ¿Cómo saber si le falta luz? Si tiene hojas amarillas, tallos muy largos o no crece, probablemente necesite más luz.

❓ ¿Tengo que trasplantar? Sí, cada 1 o 2 años pasala a una maceta un poquito más grande para que las raíces tengan lugar.

En resumen: Con buena luz, riego controlado y un poco de atención, tus plantas de interior pueden estar verdes y sanas todo el año.