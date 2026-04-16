En pleno auge de la limpieza natural y la sostenibilidad, cada vez más personas apuestan por reutilizar lo que antes tiraban a la basura.

Así, la mezcla de café usado con bicarbonato de sodio se convirtió en el secreto mejor guardado para quienes quieren un hogar limpio, sin gastar de más ni usar productos químicos.

Según portales como Good Housekeeping y Real Simple, esta tendencia creció fuerte en 2026 y se instaló como una rutina ecológica y responsable.

El objetivo: reducir residuos, controlar olores y dejar la casa impecable usando lo que ya tenés a mano.

Por qué la mezcla de café y bicarbonato es tan efectiva

El bicarbonato de sodio es famoso por su capacidad para neutralizar olores y descomponer grasas, sobre todo en la cocina y el baño.

Por su parte, el café usado aporta una textura granulada que funciona como un abrasivo suave, ideal para sacar suciedad sin rayar superficies.

Juntos, forman un combo que no solo limpia y desodoriza, sino que también ayuda a reutilizar materiales que normalmente terminarían en la basura. Así, se reduce la dependencia de productos industriales y se promueve un consumo más consciente.

Cómo usar café usado y bicarbonato para limpiar y desodorizar

Esta mezcla casera es un golazo para sacar restos pegados en ollas, sartenes y superficies de cocina. El café raspa la suciedad y el bicarbonato desinfecta y elimina los olores más rebeldes.

También es ideal para desodorizar espacios cerrados como heladeras, tachos de basura, armarios y hasta zapatillas. Solo hay que dejar la mezcla en un recipiente y dejar que absorba los malos olores.

Algunos se animan a usarla en el jardín para intentar ahuyentar hormigas e insectos, aunque la efectividad depende del entorno y la especie.

En el cuidado personal, la mezcla sirve como exfoliante natural: aplicada sobre la piel húmeda, ayuda a eliminar células muertas sin recurrir a productos sintéticos.

Paso a paso: cómo preparar y aplicar la mezcla

La preparación es muy simple:

Usá café usado seco, frío y bien escurrido .

Mezclalo con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta lograr una textura homogénea.

Para absorber olores, poné la mezcla seca en pequeños recipientes y distribuilos en la heladera, el tacho de basura o el armario. Renovala cada una o dos semanas, según la intensidad del olor.

Si la vas a usar para limpiar o exfoliar, agregá unas gotas de agua hasta formar una pasta densa. Aplicala con movimientos circulares suaves sobre la superficie a tratar o sobre la piel húmeda.

Precauciones y consejos para un uso seguro

Antes de usar la mezcla en superficies delicadas como madera, mármol o ciertos metales, hacé una prueba en un rincón poco visible para evitar manchas o daños. Ajustá la cantidad y la forma de aplicación según el tipo de limpieza que necesites y evitá el uso excesivo.

Un hábito que suma para el planeta y tu bolsillo

Adoptar este tipo de soluciones caseras demuestra que los residuos cotidianos pueden transformarse en herramientas útiles y sostenibles para el hogar. Así, se reduce el uso de químicos, se cuida el ambiente y se ahorra plata, todo en una sola movida.