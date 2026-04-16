Durante años, la humanidad celebró hitos demográficos como si fueran certezas absolutas. En noviembre de 2022, la ONU festejó que la población mundial había alcanzado los 8.000 millones de personas.

Sin embargo, un nuevo estudio internacional encendió las alarmas: podríamos estar subestimando la cantidad real de habitantes en la Tierra por cientos, o incluso miles, de millones.

El gran error: millones de personas “invisibles” en los registros

La pregunta es simple pero inquietante: ¿podemos confiar en los números oficiales? Según el demógrafo Jakub Bijak, calcular la población mundial es una “ciencia inexacta”.

Los expertos reconocen que, aunque las estimaciones se basan en datos y tendencias de cada país desde 1950, la certeza absoluta es imposible.

Pero la polémica explotó con un estudio publicado en 2025 por investigadores de la Universidad de Aalto (Finlandia) en la revista Nature. El trabajo sostiene que los conjuntos de datos más utilizados por los demógrafos subestiman de manera profunda y sistemática la población global, especialmente en las áreas rurales.

Población mundial. Foto: IA

El foco en el campo: el gran olvidado de los censos

El investigador Josias Láng-Ritter y su equipo pusieron la lupa sobre la población rural, un segmento históricamente relegado en los conteos. “Por primera vez, nuestro estudio proporciona evidencia de que una proporción significativa de la población rural podría estar ausente en los conjuntos de datos de la población global”, advirtió Láng-Ritter.

Los números son impactantes: las poblaciones rurales han sido subestimadas entre un 53% y un 84% en el período analizado. Esto significa que, dependiendo del escenario, entre 1.869 y 2.962 millones de personas podrían no haber sido contabilizadas correctamente.

¿Por qué se produce este error?

El estudio utilizó una metodología innovadora: comparó los cinco conjuntos de datos de población más usados a nivel mundial con cifras de reasentamiento de más de 300 proyectos de represas rurales en 35 países.

Cuando se construye una represa, la población afectada suele ser reubicada y se registran datos precisos. Al contrastar estos registros con los mapas demográficos, los investigadores detectaron enormes diferencias.

Incluso en los mapas más actualizados de 2010, se omitió entre un 32% y un 77% de la población rural. Y aunque entre 2015 y 2020 se mejoraron los sistemas de registro, la subestimación sigue siendo un problema global.

Las consecuencias de no contar bien

El impacto de este error va mucho más allá de una simple cifra. Las estimaciones actuales sitúan al 43% de los 8.200 millones de habitantes del mundo en áreas rurales (unos 3.526 millones de personas). Si ese porcentaje está subestimado, la brecha es gigantesca.

La falta de datos precisos afecta directamente la toma de decisiones políticas y sociales.

“En muchos países, puede que no haya suficientes datos disponibles a nivel nacional, por lo que dependen de los mapas de población global para respaldar sus decisiones: ¿Necesitamos una carretera asfaltada o un hospital? ¿Cuánta medicina se necesita en una zona específica? ¿Cuántas personas podrían verse afectadas por desastres naturales como terremotos o inundaciones?”, explicó Láng-Ritter.

El desafío de mejorar los registros

Algunos países, como Finlandia, lograron mejorar la precisión de sus censos gracias a registros digitales implementados hace décadas. Pero en la mayoría del mundo, especialmente en regiones rurales y en países con crisis o falta de recursos, la brecha entre la población real y la estimada sigue siendo enorme.

El investigador fue contundente: “Para brindar a las comunidades rurales un acceso equitativo a los servicios y otros recursos, necesitamos tener una discusión crítica sobre las aplicaciones pasadas y futuras de estos mapas de población”.

¿Por qué importa saber cuántos somos?

Conocer la cantidad real de habitantes es clave para la redistribución de recursos, la planificación de políticas sociales y la respuesta ante emergencias. Si millones de personas quedan fuera de los registros, el acceso a servicios básicos, la infraestructura y la ayuda en catástrofes pueden verse gravemente afectados.

El debate está abierto y la ciencia demográfica enfrenta un desafío monumental: contar bien para decidir mejor. Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿cuántos somos realmente en el planeta?